Euro 2020 : présentation des groupes

GROUPE A

Absents du Mondial 2018 en Russie, les Italiens se sont remis dans le sens de la marche et font partie des favoris de cet Euro. Un statut que les Italiens, quadruples champions du monde, doivent à leurs performances. Les hommes de Roberto Mancini ont récemment battu la République tchèque 4-0 en amical et restent sur 27 matches sans défaite.

Pour leur première rencontre, qui fera office de match d'ouverture de la compétition, les Italiens seront opposés aux Turcs, qui espèrent réaliser un même parcours qu'en 2008, tournoi au cours duquel ils avaient été demi-finalistes.

Ce groupe A est aussi composé de la Suisse et de son armada de joueurs de Bundesliga (Yann Sommer, Denis Zakaria, Manuel Akanji pour ne citer qu'eux). Les Suisses seront à surveiller. En 2016, ils n'avaient été éliminés qu'aux tirs au but par la Pologne de Robert Lewandowski.

Enfin le Pays de Galles espèrera jouer les troubles-fêtes comme en 2016. Gareth Bale et ses coéquipiers avaient créé la surprise en se hissant dans le dernier carré.

GROUPE B

Le groupe B est lui composé de la Belgique, du Danemark, de la Finlande et de la Russie.

Le grand favori de cette poule est évidemment la Belgique, qui occupe actuellement la première place au classement FIFA et qui reste sur une troisième place lors du Mondial 2018. Emmenés par Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin de Bruyne, les Diables Rouges auront à coeur de remporter leur première grande compétition internationale depuis les Jeux Olympiques de 1920, qui s'étaient déroulés à Anvers.

Mais attention, le Danemark et la Russie sont des équipes à surveiller de près. La Russie a atteint les quarts de finale du dernier Mondial.

Le Danemark de Yussuf Poulsen, Kasper Schmeichel et Christian Eriksen est lui une des équipes les plus solides en Europe. Les Danois qui sont les seuls membres de ce groupe à avoir déjà gagné l'Euro - (dans le cas de la Russie, c'est son ancêtre, l'URSS, qui était monté sur le toit de l'Europe en 1960). C'était en 1992 et ce après avoir notamment battu la France et les Pays-Bas, avant de vaincre l'Allemagne en finale.

GROUPE C

L'équipe des Pays-Bas

Pour la première fois depuis la Coupe du monde 2014, les Pays-Bas seront bel et bien présents dans une compétition internationale.

Avec notamment Georginio Wijnaldum, Memphis Depay ou encore Frenkie de Jong dans leurs rangs, les Oranje possèdent un bel effectif et ont de quoi jouer des coudes avec les favoris de la compétition. Mais attention, l’absence sur blessure du chef de la défense Virgil Van Dijk est un gros coup dur pour cette équipe.

Les Pays-Bas sont malgré tout quasi certains de sortir de ce groupe C, le tirage leur ayant été très favorable. L’Ukraine, entraînée par la légende Andriy Shevchenko, et l’Autriche de David Alaba seront leurs deux principaux concurrents.

Ce groupe C a par ailleurs la particularité d’accueillir le petit poucet de la compétition : la Macédoine du nord. C’est la première fois que ce pays des Balkans de seulement deux millions d’habitants, indépendant depuis 1991, sera présent à l’Euro. Et il faudra s’en méfier. La Macédoine du nord s’est récemment distinguée en s’imposant 2-1 en qualifications pour le mondial 2022 face à l’Allemagne.

GROUPE D

Dans le groupe D, l’Angleterre fait figure de grande favorite. Les Three Lions sont emmenés par leur buteur star Harry Kane, qui, du haut de ses 27 ans, fait figure de vieux briscard au sein d’un effectif très jeune.

Dans cette poule, l’Angleterre retrouvera la Croatie de Luka Modric, qui l’avait éliminée lors du dernier Mondial en demi-finales, mais aussi son grand rival écossais ainsi que la République tchèque du buteur Patrik Schick. Une poule donc largement à sa portée.

Quatrième de la dernière Coupe du monde, l’Angleterre de Gareth Southgate espère passer un autre cap lors de cet Euro qu’elle jouera très largement à domicile. En plus de la phase de poule qu’elle va disputer à Wembley, l’Angleterre, si elle arrive jusque-là, aura la chance de jouer la finale dans le mythique stade londonien. Une motivation supplémentaire pour les Three Lions.

GROUPE E

Le groupe est composé de l’Espagne, vainqueur récent de l’Euro 2012 contre l’Italie et de l'édition 2008 contre l'Allemagne. Les Espagnols font partie des favoris pour cette édition, mais attention car leur préparation a été tronquée par un isolement forcé en raison de cas de coronavirus dans l'effectif. Sergio Busquets, le capitaine de la Roja, fait partie des contaminés.

La Pologne et la Suède seront les principaux adversaires de l'Espagne. Les Polonais ont participé à leur premier euro en 2008 et ont dû attendre l'édition 2016 pour passer le premier tour et atteindre les quarts de finale. Ils seront bien évidemment emmenés par leur star Robert Lewandowski qui sort d'une saison incroyable avec le Bayern Munich.

Pour sa septième participation à la phase finale de l'Euro, la Suède d'Emil Forsberg veut aller plus loin que les années précédentes dans la compétition. La Suède n'a, en effet, pas dépassé la phase de groupes depuis 2004.

Enfin la Slovaquie du vétéran Marek Hamšík complète ce groupe. Les Slovaques avaient atteint les huitièmes de finale en 2016, avant de se faire sortir par l'Allemagne.

GROUPE F

Considéré comme le "groupe de la mort", le groupe F est composé de grandes nations du football. Il s’agit notamment de la France, championne du monde 2018 et favorite pour faire le doublé comme elle l'avait fait en 1998/2000.

Ce groupe compte aussi l’Allemagne, championne du monde en 2014, et surtout habituée des trophées européens. La Mannschaft est en effet en route pour son 4è titre continental. Et même si la bande de Joachim Löw a connu deux années compliquées, les retours des expérimentés Thomas Müller et Mats Hummels vont faire du bien à une équipe très jeune.

Le Portugal est le troisième candidat le plus redouté du groupe. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont non seulement champions d’Europe en titre, mais ils sont en bonne forme avec un effectif rajeuni. Et en amical contre Israël mercredi, les hommes de Fernando Santos se sont imposés 4-0 , un signal fort envoyé aux équipes adverses.

Enfin la Hongrie est le 4è membre de ce groupe. Si les Hongrois semblent être l'équipe la plus faible sur le papier, il faudra tout de même s'en méfier, puisque les Hongrois auront la chance de joueur deux matchs à domicile, dans leur stade de Budapest, qui sera le seul de la compétition à afficher un taux plein de spectateurs.

