Belgique-Portugal : le choc des titans

Si les matches de samedi entre le Pays de Galles et le Danemark ou entre l’Italie et l’Autriche promettent d’être riches en émotions, le choc Belgique-Portugal reste le sommet des rencontres prévues. En effet, la Belgique est la première nation mondiale selon le dernier classement Fifa et elle a même survolé la phase du groupe avec 9 points sur les 9 possibles. Mais ce dimanche sur la pelouse de Séville en Espagne, elle pourrait avoir du mal face au Portugal, champion d’Europe en titre. Une Seleção qui a eu toutefois des difficultés du mal à se sortir du groupe F aux côtés des Français et des Allemands. Malgré tout cette équipe du Portugal reste dangereuse. Yannick Carrasco, l’international belge dont le père est Portugais souligne les forces de l’effectif portugais : "Il ne faut pas laisser une occasion à Ronaldo, même une demie occasion car il peut marquer de partout." a prévenu l'international belge, ailier de l'Atlético Madrid.

Ronaldo à la chasse des records

En effet, Cristiano Ronaldo est en tête au classement des buteurs avec 5 réalisations en trois matches de phase de poule. Le quintuple Ballon d’or qui a récemment égalé le record de 109 buts en sélections détenu par l’Iranien Ali Daei, est sans doute bien parti pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du football international.

La deuxième affiche de dimanche opposera les Pays Bas à la République tchèque. Après avoir manqué l’Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Pays Bas sont de retour sur le devant de la scène. Les Néerlandais ont terminé la phase des poules avec brio, trois victoires en trois matches, et sont sur la papier favoris face à la République tchèque qualifiée comme troisième meilleure équipe dans le groupe D.

