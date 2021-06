Euro 2020 : Le match Danemark-Belgique sera interrompu en guise de soutien à Christian Eriksen

Après l'effroi du drame frôlé par Christian Eriksen, le Danemark retrouve la pelouse de Copenhague contre la Belgique (16h00 TU) ce jeudi (17.06.2021). Si Eriksen est toujours hospitalisé et va, selon la fédération danoise se faire implanter un défibrillateur cardiaque sous la peau, il pense déjà au football et au destin de son équipe après sa défaite inaugurale contre la Finlande (1-0). "Je vais bien" et "maintenant je vais supporter les gars, jouez pour le Danemark", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

"Cela va être fort émotionnellement de retourner au Parken, on s'attend à avoir un incroyable soutien de la part de nos supporters et de tout le pays" a déclaré le sélectionneur du Danemark Kasper Hjulmand.

Les Diables Rouges aux côtés d'Eriksen

Des joueurs comme Toby Aldeweireld, Jan Vertonghen, Nacer Chadli ou encore Romelu Lukaku ont des accointances avec le milieu de terrain danois pour l'avoir côtoyé de près. Le buteur belge Romelu Lukaku, partenaire d'Eriksen à l'Inter Milan, a aussi eu une pensée pour son ami: "J'ai eu un message de Christian me disant qu'il va bien" a dit l'attaquant belge, qui a annoncé de mettre le ballon en touche à la 10e minute du match en référence au numéro de maillot du Danois afin que le stade lui rende hommage en l'applaudissant.

