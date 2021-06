Euro 2020 : l'Angleterre s'impose sans soucis, les Pays-Bas se font peur

C’est dans son antre de Wembley que l’Angleterre a mis fin à la malédiction.

Une victoire 1-0 contre la Croatie, vice-championne du monde, obtenue grâce à un but de Raheem Sterling. Une victoire pas vraiment impressionnante mais face à une équipe croate qui a refusé catégoriquement de faire le jeu, les hommes de Gareth Southgate ne pouvaient pas vraiment faire plus.

Pour Raheem Sterling, qui a inscrit son premier but en tournoi international, le public présent à Londres a beaucoup aidé les joueurs anglais à se dépasser et vaincre la malédiction. En effet, en neuf participations à l'Euro, jamais l'équipe d'Angleterre n'était parvenue à remporter son premier match de la compétition.

Des fans anglais présents à Wembley

"Vous savez, quand vous jouez devant votre propre public, c'est une motivation supplémentaire. Vous venez avec l'excitation de jouer devant vos propres fans, et c'est le plus important. Vous avez des gens derrière vous, qui vous supportent. C'est génial de voir cela dès la sortie de l'hôtel jusqu'au stade, et nous essayons d'utiliser cela à notre avantage", a assuré l'attaquant.

L’Angleterre est pour l’instant en tête du groupe C, en attendant la rencontre entre l’Ecosse et la République Tchèque, prévue aujourd’hui à 13h TU.

Groupe D : les Pays-Bas se font peur

Denzel Dumfries, buteur décisif pour les Pays-Bas face à l'Ukraine

Ce dimanche était aussi réservé aux matchs du groupe D. De retour dans une grande compétition internationale pour la première fois la Coupe du monde 2014, les Pays-Bas, qui évoluaient à domicile, à Amsterdam, ont battu l’Ukraine sur le score de 3-2. Mais les Néerlandais se sont fait très très peur dans cette rencontre puisqu’après avoir mené 2-0, ils se sont fait rattraper au score en seulement quatre minutes aux alentours de la 75è minute de jeu. C’est finalement Denzel Dumfries qui a délivré les siens à la 85è.

Pour Frank de Boer, le sélectionneur néerlandais, malgré les deux buts encaissés rapidement, son équipe a montré de très belles choses pour un premier match.

"Voilà ce que j'attends le plus de mon équipe. Bien évidemment, pas le moment où l'on a pris deux buts coup sur coup, mais ce soir, j'ai vu une équipe des Pays-Bas qui était équilibrée, qui a su se montrer dominatrice. C'est que l'on veut voir et je pense que l'on peut être fier de ces joueurs. J'espère que l'on progressera encore au cours de ce tournoi", a déclaré l'entraîneur.

Un peu plus tôt, en fin d’après-midi, l’Autriche s’est imposée face au petit poucet de la compétition, la Macédoine du Nord. Une victoire tranquille 3-1 obtenue grâce à des buts de Lainer, Gregoritsch et Arnautovic.

Pour le moment, l’Autriche est en tête de ce groupe D devant les Pays-Bas à la différence de buts.