Euro 2020 : l’Angleterre écrit son histoire face au Danemark

L’Angleterre devient la treizième équipe à atteindre la finale, et la première nouvelle équipe finaliste à l’Euro depuis la Grèce en 2004. Mais les Anglais ont dû batailler pour renverser la situation à leur défaveur dès la demie heure de match malgré une entame pourtant maitrisée. Un coup franc magnifique, une frappe dans la lucarne du milieu de terrain danois Mikkel Damsgaard a plongé tout le public de Wembley dans le silence (1-0, 30e).

L’égalisation des Anglais

Les hommes de Southgate ont par la suite pressé, de pressing haut par moyen de relances et jeu de transitions rapides. Harry Kane ouvre sur la droite et dans l’espace vers Bukayo Saka, l’ailier anglais dont le centre à ras de terre dans la surface danoise a provoqué un contre son camp du défenseur danois Simon Kjaer (1-1, 39e). Le onzième but contre son camp dans cet Euro, un record dans l’histoire du championnat d’Europe.

Le score n’a pas évolué durant la deuxième partie. Il a fallu patienter jusqu’à la prolongation pour connaitre le vainqueur de cette demie finale. L’attaquant anglais Raheem Sterling bousculé légèrement à la surface danoise, Harry Kane transforme un penalty (2-1, 94e).L'attaquant anglais manque d'abord sa première tentative repoussée par le gardien Kasper Schemeichel, mais Kane accompagne son action et finit par pousser le ballon au fond de filets. Le buteur anglais a signé son quatrième but à l’Euro. Une qualification historique pour les Anglais qui ont disputé plus de matches à l'Euro (37) sans jamais atteindre la finale.