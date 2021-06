Euro 2020 : l'Allemagne fait sauter le verrou portugais

Après la défaite contre la France lors de son premier match, Joachim Löw souhaitait que l’Allemagne fasse preuve de plus de dynamisme et de vitesse, surtout devant le but. Et à la vue du score final face au Portugal, ses joueurs ont apparemment entendu et compris ses consignes.

L'impulsion de Gosens

Menée au score dès le quart d'heure de jeu suite à un but de Cristiano Ronaldo au terme d'une jolie contre-attaque, la Mannschaft a continué à harceler la défense portugaise. Un choix payant, puisque l'Allemagne a repris l'avantage suite à deux buts contre leur camp signés Ruben Dias (35è) et Raphaël Guerreiro (39è).

Pressé par Kai Havertz, Ruben Dias n'a d'autre choix que de mettre le ballon dans ses filets

En seconde période, l'Allemagne a continué à attaquer pied au plancher, et sous l'impulsion de Robin Gosens, a inscrit deux nouveaux buts : le très offensif de l'Atalanta a d'abord offert un but à Kai Havertz (51è) avant de trouver lui-même le chemin des filets (60è). Le dernier but de Diogo Jota ne changera rien : l'Allemagne s'impose 4-2 et se replace dans la course à la qualification.

Une montée en puissance

Pour Joachim Löw, cette victoire probante n’est pas due au hasard, mais à la capacité de travail de son équipe. À elle maintenant de continuer à travailler dans le même sens afin de réitérer ce genre de performance face à la Hongrie, son prochain adversaire. Un adversaire coriace, qui a tenu en échec l’équipe de France 1-1 samedi après-midi.

Inarrêtable sur son côté gauche, Robin Gosens a marqué le quatrième but de l'Allemagne face au Portugal

"Le prochain match contre la Hongrie sera probablement plus tendu encore, car les Hongrois pourraient se regrouper derrière et défendre avec huit ou neuf joueurs en espérant une contre-attaque. Nous devons jouer chaque match comme nous l'avons fait face au Portugal", a déclaré le sélectionneur Joachim Löw en conférence de presse.

La Mannschaft est désormais deuxième de ce groupe F avec trois points. Elle affrontera la Hongrie mercredi prochain, à partir de 19h en temps universel.