Euro 2020 : La Suisse renvoie la France à la maison !

Il y a absolument tout eu au cours de cette rencontre : de la joie, de la tristesse, des rires, des pleurs. Une de ces rencontres qui promet de rester longtemps dans les mémoires.

Malgré son statut d'outsider, c'est la Suisse qui s'est montrée dangereuse d'entrée. La Nati qui a ouvert le score très tôt dans la rencontre grâce à une tête de Haris Seferovic (15è).

Benzema relance la France

La Suisse qui aurait pu prendre un avantage conséquent en début de deuxième période, mais a plutôt subi une véritable douche froide. En effet, puisqu'à la 55ème minute, la Nati a obtenu un pénalty. Mais Ricardo Rodriguez a vu sa tentative détournée par Hugo Lloris. Quelques minutes plus tard, les Bleus parvenaient à retourner la situation grâce à un doublé de Karim Benzema (57è, 59è), avant que Paul Pogba n'inscrive un superbe but, une frappe qui a terminé sa course dans la lucarne de Yann Sommer.

Paul Pogba tout sourire après son formidable but

Le gros mental de la Nati

À 3-1, la messe semblait être dite, mais la Suisse n'avait pas encore dit son dernier mot. Profitant des lacunes de la défense française, Haris Seferovic a réduit la marque, avant que Mario Gavranovic n'égalise à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Rien ne sera marqué durant les prolongations, et puis lors de la séance de tirs au but, Kylian Mbappé, dernier tireur, a vu sa tentative détournée par Yann Sommer. La Suisse s'impose et se qualifie pour les quarts de finale d'une compétition internationale pour la première fois depuis 1954, pour la plus grande joie du capitaine Granit Xhaka :

"J'avais dit à notre staff que nous pouvions écrire l'histoire ce soir, j'avais un bon feeling. Nous avons parfaitement joué en première mi-temps. En seconde période, le pénalty raté et les deux buts que nous avons pris coup sur coup nous ont fait très mal. Nous avons fait des erreurs, mais, même menés 3-1, nous sommes arrivés à inverser la tendance face à une équipe comme la France. C'est juste incroyable. Je n'ai pas les mots. Tout ce que je peux dire, c'est merci à l'équipe, et bravo à notre entraîneur, qui nous a tellement fait progresser et à qui nous avons rendu la pareille."

Le capitaine Granit Xhaka montre l'artisan de la victoire : l'entraîneur Vladimir Petkovic

De son côté, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s'est montré fataliste : son équipe n'a pas su tirer le meilleur d'elle-même :

"On n'a pas tout bien fait. On a fait de très, très bonnes choses, mais si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on ne mérite pas plus. Ce championnat d'Europe est très difficile, il y a des impondérables aussi, mais ce ne sont pas des excuses. Aujourd'hui, voilà, on fait partie de ceux qui rentrent à la maison, comme les vice-champions du monde et les champions d'Europe en titre."

L'Espagne vient à bout de la Croatie

En quarts de finale, la Suisse affrontera l'Espagne, qui a également livré un match d'anthologie un peu plus tôt dans l'après-midi. À Copenhague, les choses avaient mal commencé pour la Roja, qui a encaissé un but contre son camp de Pedri. L'Espagne s'est ressaisie, et a inscrit trois buts. Mais la Croatie s'est accrochée, et a marqué à deux reprises dans les toutes dernières secondes de la rencontre. En prolongations, c'est toutefois l'Espagne qui a fait la différence, grâce à Alvaro Morata et Mikel Oyarzabal. Victoire 5-3 pour l'Espagne, qui s'affirme comme l'un des outsiders de ce tournoi.

La joie des Espagnols suite au but de Mikel Oyarzabal

L'Allemagne défie l'Angleterre

Ce soir, à Wembley, va se disputer une des affiches de ces huitièmes de finale, avec une équipe d'Angleterre qui n'est certes pas explosive devant mais qui est très solide derrière. Manuel Neuer, le capitaine de la Mannschaft, s'attend à une partie difficile, mais est convaincu que ses coéquipiers et lui peuvent battre les Three Lions :

"Nous savons que nous avons de la qualité dans notre effectif, et nous sommes convaincus que nous pouvons battre les Anglais. Nous savons que c'est une équipe qui est très dangereuse, qui a des joueurs très rapides sur les côtés et qui est très forte sur coups de pied arrêtés. Nous devrons venir à bout de leur défense en jouant de manière très offensive, comme nous l'avons déjà montré dans ce tournoi. C'est ce qui nous permettra de battre les Anglais."

Angleterre-Allemagne, c'est ce soir, à partir de 16h en temps universel.