Euro 2020 : La Macédoine du Nord, un petit poucet ambitieux

Après avoir vécu près de 30 ans de marasme, la Macédoine du Nord est enfin sur le devant de la scène. En se qualifiant pour l'Euro 2020, elle dispute en effet son premier grand tournoi en tant que nation indépendante.

Indépendante de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, cette nation située dans les Balkans et qui compte deux millions d'habitants s'est qualifiée en novembre 2020 pour la première fois à l'Euro en battant la Géorgie 1-0 en barrages. Ce succès, combiné à une remarquable victoire 2-1 sur l'Allemagne en mars dernier en marge des qualifications pour la Coupe du monde 2022, n'a fait qu'amplifier le sentiment d'euphorie et croître les attentes.

"Bien que l'équipe n'est vue que comme une débutante à l'Euro, les supporters espèrent probablement en secret que ce statut soit bénéfique, à l'instar de l'équipe de handball de Vardar, qui a remporté deux fois la Ligue des champions", estime Sasko Dimovski, journaliste de sport de la chaîne macédonienne Nova TV.

Dans l'ombre du handball

Pendant près de trente ans, le football en Macédoine du Nord a été relégué au second plan au profit du handball, le sport-roi, et même du basketball, l'équipe nationale se qualifiant régulièrement pour les grands événements. Il faut dire que l'équipe de handball du Vardar Skopje (club multisports, ce qui est commun dans la région des Balkans, ndlr) a connu un succès sans précédent dans les compétitions européennes de clubs, en remportant notamment les titres de la Ligue des champions 2017 et 2019, ce qui a eu pour conséquence d'éclipser la section football du club.

En mars dernier, Goran Pandev avait ouvert la marque face à l'Allemagne de Marc-André ter Stegen

Sur le papier, la Macédoine du Nord fait figure de grand outsider dans le groupe C. Les chances des Levovi (les Lions, surnom de l'équipe nationale, ndlr) de créer une surprise à l'Euro sont presque inexistantes, mais cela ne semble pas préoccuper le staff. D'ailleurs, l'entraîneur Igor Angelovski a affirmé que la simple qualification pour le tournoi ne suffisait pas.

"Notre objectif est de sortir du groupe", a déclaré le sélectionneur à la DW lors du premier jour de préparation de la Macédoine du Nord en vue de l'Euro. "En fonction de notre position, il y a différents adversaires possibles, mais nous ne calculerons rien. Nous voulons une place en huitièmes de finale".

Opposés à l'Autriche le 13 juin dernier à Bucarest, les Levovi avaient d'ailleurs failli créer la surprise. Si le but de Goran Pandev est entré dans l'histoire, il s'agit bien là du seul point positif de la rencontre. En seconde mi-temps, l'Autriche a accéléré et les coéquipiers de David Alaba ont fini par s'imposer 3-1. Malgré la défaite, ce match restera riche en enseignements. L'Ukraine et les Pays-Bas, ses autres adversaires dans le groupe, peuvent se méfier. "Laissons les adversaires s'inquiéter de savoir qui va jouer contre nous", avait d'ailleurs ajouté le sélectionneur.

"Jusqu'en finale"

L'optimisme d'Igor Angelovski est partagé par les membres de son staff et de l'équipe technique, comme la DW a pu le constater lors d'un aperçu exclusif des préparatifs au tournoi.

Viktor Velevski, responsable de l'équipement, a par exemple déclaré qu'il avait préparé 250 maillots pour les joueurs, ce qui devrait suffire pour les voir aller "jusqu'en finale".

"Nous allons passer la phase de poules à coup sûr", a affirmé Velevski avec confiance "et nous verrons ce qui se passera par la suite".

Si l'équipe veut réaliser le rêve d'Angelovski de jouer les huitièmes de finale, cela dépendra beaucoup de la forme du vétéran Goran Pandev, qui a fait ses débuts internationaux en 2001, presque 20 ans jour pour jour avant la première apparition de la Macédoine du Nord dans un tournoi majeur.

L'attaquant, qui est notamment passé par l'Inter Milan et qui évolue toujours en Italie (du côté du Genoa), détient à la fois le record du nombre de sélections (120) et de buts (38) pour la Macédoine du Nord. Seulement, il aura 38 ans en juillet prochain; et il aura certainement besoin de l'aide de ses jeunes compatriotes pour aller loin, surtout au vu calendrier après une si longue saison.

La joie des supporters dans les rues de Skopje, la capitale, après la qualification à l'Euro 2020

L'autre joueur très en vue du côté des Levovi s'appelle Eljif Elmas. Si le milieu de terrain de 21 ans n'a pas connu la meilleure des saisons avec Naples, il a déjà montré son potentiel, en marquant le but de la victoire pour son équipe contre l'Allemagne à Duisbourg.

Parmi les autres joueurs phares de cette sélection, il y l'ailier de Leeds United Ezgjan Alioski ou le milieu de terrain du Dinamo Zagreb Arijan Ademi, qui sont deux pièces maîtresses du système en 3-5-2 d'Angelovski, un homme qui a apporté stabilité et succès à cette équipe.

Nouveaux maillots, vieux problèmes

Tout n'est malheureusement pas rose autour du petit poucet de cet Euro. Les problèmes hors du terrain continuent d'être une source d'inquiétude et ont le potentiel de perturber l'atmosphère positive. Une longue liste de scandales autour de la FFM (Fédération de football de Macédoine du Nord) a dégénéré en conflit ouvert ces derniers temps, avec son président Muamed Sejdini d'un côté, et Angelovski et Pandev de l'autre.

Pour ne pas améliorer les choses, la sortie quelques jours seulement avant le début du tournoi d'un nouveau kit pour l'équipe, spécialement conçu pour l'Euro 2020 par la société allemande Jako, a été accueillie avec colère et déception par les fans. Ces derniers ont protesté contre le fait que les couleurs bordeaux des nouveaux maillots ne représentaient pas leur drapeau national rouge et jaune bien-aimé. La FFM a fini par rejeter ces nouveaux maillots et a demandé à l'UEFA d'autoriser l'équipe à utiliser son ancien kit.

Cependant, Dimovski est certain que ces développements n'affecteront pas l'équipe lors de l'Euro, car selon lui, "cette équipe a traversé de nombreuses turbulences ces dernières temps, et elle fera tout ce qui est en son possible pour que rien ne vienne perturber le travail effectué au cours des quatre dernières années."