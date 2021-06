Euro 2020 : la France maîtrise l'Allemagne, un record pour CR7

Pour son entrée dans la compétition, l'Allemagne n’a pas pu faire grand chose face à une équipe de France extrêmement bien organisée.

Mats Hummels consolé par Kai Havertz

Si les Bleus n’ont pas été très tranchants offensivement et ont un peu manqué de précision (deux buts sur hors-jeu leur ont d’ailleurs été refusés), ils ont réussi, sans trop de difficulté, à contenir une équipe d’Allemagne dominatrice dans la possession du ballon mais incapable de se montrer dangeureuse devant le but.

La victoire de la France acquise grâce à un but contre son camp de Mats Hummels est finalement logique.

Löw content de ces hommes, Pogba loue l'esprit d'équipe des Bleus

Cela dit, selon Joachim Löw, la prestation des siens face aux favoris de la compétition n’a pas été catastrophique.

Joachim Löw , sélectionneur de l'Allemagne

"Nous n'avons pas été en mesure de stopper toutes les contre-attaques de la France, Mais je pense que d'une manière générale, nous avons fait du bon travail. C'est pourquoi c'est décevant de perdre cette rencontre sur un but contre son camp", a déclaré le sélectionneur.

De son côté Paul Pogba, élu homme du match, estime que cette victoire reflète la cohésion de l’équipe.

"On reste humble dans le travail collectif, humble dans le travail technique, dans l’agressivité et dans le jeu collectif surtout. Aujourd’hui c’est ce qu’on a montré, ça s’est très bien passé et on veut continuer comme ça", a-t-il affirmé.

Ronaldo, nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'Euro

Cristiano Ronaldo célèbre son premier but

Un peu plus tôt dans la soirée, le Portugal s’est imposé 3-0 face à la Hongrie, à Budapest. Une victoire qui a mis longtemps à se dessiner puisque les trois buts portugais n’ont eu lieu qu’à partir de la 84ème minute de jeu.

C’est Raphaël Guerreiro qui a ouvert le score, avant que Cristiano Ronaldo ne s'offre un doublé. Deux buts qui lui permettent de devenir le seul meilleur buteur de l'histoire de l’Euro. Avec 11 réalisations, CR7 dépasse maintenant Michel Platini avec qui il partageait avant ce record.

L'Italie en favorite

Aujourd’hui, place aux débuts de la deuxième journée de la phase de groupes, avec Finlande / Russie, Turquie / Pays de Galles et surtout Italie / Suisse.

Galvanisée par sa victoire 3-0 face à la Turquie lors du match d’ouverture, l’Italie, qui reste par ailleurs sur 28 matchs sans défaite, aborde cette rencontre avec le statut de favori. Mais le groupe italien, qui est apparu devant la presse hier, a tenu à calmer les ardeurs de tout un peuple.

Entraîneurs et joueurs ont rappelé les qualités individuelles de la Suisse et ont appelé à ne pas tomber dans la suffisance.

Leonardo Bonucci avec son comparse Giorgio Chiellini

Pour Leonardo Bonucci, si l’Italie est revenue de loin ces dernières années, l’humilité sera la qualité principale pour continuer sur cet élan.

"Il y a trois ans, nous étions au fond du trou. Je pense que l'humilité et le fait de garder les pieds sur terre sont la clé d'une grande performance, et c'est ce que nous avons montré contre la Turquie", a confessé le défenseur italien.

La Suisse doit faire mieux

Xherdan Shaqiri célèbre le but de Breel Embolo lors du premier match

De son côté, la Suisse sait que cette confrontation face à la meilleure défense européenne du moment sera difficile. Face au Pays de Galles, la Nati avait eu du mal à concrétiser ses meilleures occasions.

"Nous devons être plus efficaces devant. Surtout face à une équipe comme l'Italie. Nous devons faire mieux que face au Pays de Galles. Nous devons également être très concentrés sur les coups de pied arrêtés, car l'Italie a de très bons joueurs de tête et peut marquer sur ce genre d'actions", a déclaré Xherdan Shaqiri.