Euro 2020 : l'Italie invaincue, le Pays de Galles qualifié

Déjà qualifiée avant cette rencontre, l'Italie avait pour objectif de terminer première de son groupe. Contrat rempli pour la Nazionale, qui s'est imposée 1-0 face au Pays de Galles grâce à une réalisation de Matteo Pessina, l’Italie termine première du groupe A. Avec trois victoires en trois matchs et zéro but encaissé, la Squadra Azzura a parfaitement lancé son Euro. Mais Roberto Mancini, l’entraîneur de l’Italie, l’a rappelé en conférence de presse : c’est maintenant un autre tournoi qui débute puisqu’après trois matchs à domicile, les Italiens n’auront plus cet avantage.

Le Pays de Galles passe, la Suisse doit attendre

Gareth Bale et Ethan Ampadu

L’autre qualifié dans cette poule n’est autre que le Pays de Galles. Malgré leur défaite face aux Italiens, les coéquipiers de Gareth Bale terminent deuxièmes avec quatre points. Ils devancent les Suisses à la différence de buts. Cette qualification confirme la bonne forme du football gallois, cinq ans après sa présence surprise en demi-finale de l’Euro 2016.

Les joueurs de la Nati, victorieux de la Turquie 3-1 avec notamment un doublé de Xherdan Shaqiri, terminent donc troisièmes de ce groupe et devront attendre la fin de la phase de poules pour savoir s’ils feront partie des quatre équipes qualifiées pour le prochain tour en qualité de meilleur troisième.

Groupe C : qui pour accompagner les Pays-Bas ?

Du côté du groupe C, les derniers matchs ont lieu cet après-midi. Avec deux victoires en autant de rencontres, les Pays-Bas sont certains de voir le prochain tour et de terminer premiers de leur groupe, quel que soit leur résultat face à la Macédoine du Nord qui est déjà éliminée.

Le match capital de ce groupe C aura donc lieu entre l’Ukraine et l’Autriche. Les deux équipes vont se battre pour obtenir la deuxième place du groupe, directement qualificative pour les huitièmes de finale.

David Alaba, capitaine de l'Autriche

Du côté de l’Autriche, la pression est immense pour cette génération de joueurs talentueux qui a du mal à confirmer sous le maillot de l’équipe nationale. Mais David Alaba, le fer de lance de cette équipe, en est sûr : son équipe est hyper motivée pour atteindre les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1964.

"Ce n'est pas que moi : quand je regarde mes coéquipiers, je vois à quel point ce match est important pour nous. Nous voulons le faire. Nous voulons atteindre notre objectif, passer les poules. Et grâce à nos buts, nous voulons écrire l'histoire", a déclaré l'ancien joueur du Bayern Munich.

Les deux matchs de ce groupe C auront lieu dès 16h en temps universel.

Groupe B : le Danemark joue son va-tout

Le Danemark ne s'attendait sans doute pas à être dos au mur à l’aube d’affronter la Russie pour son dernier match de poule. Attendue comme une des équipes pouvant jouer des coudes avec les favoris de la compétition, le Danemark a vu son parcours lors de cet Euro contrarié par les problèmes de santé de Christian Eriksen. Depuis le malaise cardiaque de leur maître à jouer, les Danois ont perdu face à la Finlande et à la Belgique.

Ce soir, ils leur restent cependant une chance de se qualifier. Pour se faire, les coéquipiers de Yussuf Poulsen doivent battre la Russie à Copenhague par un score plus large que 1-0.

Kasper Hjulmand, entraîneur du Danemark

"Le football russe est parfois sous-estimé. Je pense que cette équipe a d'énormes atouts, et quand elle joue à son meilleur niveau, elle propose des choses de très grande qualité. Nous connaissons les forces de cette équipe, et nous ferons le nécessaire pour montrer ce dont nous sommes capables. A priori, nous aurons le stade derrière nous, mais il faudra se méfier de cette équipe russe qui est très compétitive" a déclaré le sélectionneur danois Kasper Hjulmand.

Mais attention pour les Danois, même en cas de large victoire, si la Finlande s’impose face à la Belgique, ils ne se placeraient qu’à la troisième place, qui ne serait pas automatiquement qualificative pour le prochain tour.

Heureusement pour le Danemark, la Belgique, même avec deux victoires au compteur et une qualification assurée, ne compte pas laisser le champ libre à la Finlande.

Les deux derniers matchs du groupe B auront lieu ce soir à partir de 19h TU.