Euro 2020 : Eriksen va mieux, selon le médecin du Danemark

Christian Eriksen va mieux. Le médecin de l’équipe du Danemark a rassuré tout un peuple ce dimanche, lors d’un point presse très détaillé.

Les joueurs danois autour de Christian Eriksen pendant sa réanimation

S’il a confessé que, pour le moment, on ignore encore les raisons de cet arrêt cardiaque qui a nécessité près de dix minutes de massage cardiaque, il a aussi assuré que le joueur était pour le moment tiré d’affaire. Il a aussi chaleureusement salué toutes les personnes, dont les joueurs, qui ont agi au plus vite pour le sauver.

"J'ai parlé un peu avec Christian ce dimanche, il est stable et il va bien, compte tenu des circonstances. Il a également été en contact avec ses coéquipiers. Il doit rester à l'hôpital en observation ainsi que pour quelques examens supplémentaires. Les examens réalisés jusqu'à présent sont positifs, nous sommes tenus au courant", a expliqué le Dr. Boesen.

Des psychologues à l'écoute des joueurs

L'homme en charge de l'équipe médicale qui entoure la sélection danoise a aussi donné des nouvelles de l'équipe.

"Après l'incident face à la Finlande, une équipe de psychologues est venue nous rendre visite à l'hôtel pour parler avec les joueurs et le staff. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe médicale, mon collègue physiothérapeute, le médecin au bord du terrain, les secouristes, les brancardiers, les agents de contrôle antidopage ainsi que les joueurs qui nous ont entourés pour qu'on puisse faire notre travail en toute tranquillité."

Les joueurs sont-ils en état de jouer ?

Les joueurs danois ont formé un groupe soudé avant de reprendre le match contre la Finlande

Dans quel état psychologique se trouvent réellement les joueurs danois qui ont dû pendant plusieurs minutes assister au travail de réanimation effectué sur leur ami ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres au Danemark.

Samedi, après l’accident, Yussuf Poulsen et ses coéquipiers avaient le choix entre continuer leur match face à la Finlande tout de suite ou de le terminer le lendemain. Les joueurs danois ont fait le choix de finir rapidement le match afin de passer à autre chose. Mais il était évident que le cœur et surtout la tête n’y étaient pas. Les Danois se sont en effet inclinés 1-0 face à cette équipe pourtant largement plus faible sur le papier.

Pour Michael Laudrup et Peter Schmeichel, deux légendes du football danois, l’UEFA n’aurait pas dû demander aux joueurs de reprendre aussi rapidement. L’attitude de l’organisation les inquiète, alors que l’équipe a encore deux matchs de groupes à disputer. Pour l'ancien portier de la Danish Dynamite, dont le fils, Kasper, est le capitaine de l’équipe actuelle, l’UEFA devrait faire preuve "de plus de compassion".

Le prochain match du Danemark doit avoir lieu jeudi contre la Belgique à 16h TU.