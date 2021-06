Euro 2020 : De Bruyne renverse le Danemark, mais ne célèbre pas son but

Entré en jeu après mi-temps, Kevin De Bruyne est l'artisan principal de la victoire belge. Le Milieu de Manchester City a d'abord été décisif sur le but de Thorgan Hazard (1-1, 55e). Ensuite Kevin De Bruyne a donné l'avantage à son équipe (2-1, 70e) par une frappe précise du gauche des 20 mètres au ras du poteau droit du portier danois Schmeichel.

Le Belge a donc inscrit son 21e but sous le maillot des Diables Rouges pour sa 80e sélection, mais il n'a pas célébré son but par respect des supporters danois, marqués par le malaise cardiaque de Christian Eriksen: "On savait qu'il y aurait des moments difficiles face au Danemark et devant ce public, avec tout ce qu'il s'est passé" a expliqué me maitre à jouer de Manchester City en faisant référence à Christian Eriksen. Le Danemark qui avait pourtant bien entamé la rencontre avec l'ouverture de score (1-0, 2e) par Yussuf Poulsen s'incline une nouvelle fois après la défaite en ouverture contre la Finlande 1-0. Mais les Danois conservent la dernière chance contre la Russie à l'occasion de la troisième journée.