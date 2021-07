Euro 2020 : Belgique-Italie, le sommet des quarts de finale

Pour atteindre les quarts de finale, les Italiens ont éliminé les Autrichiens 2-1 en huitièmes après une prolongation difficile. La Nazionale a à cet effet connu ses premiers doutes après une série incroyable de 31 victoires consécutives quoi qu'elle n'ait toujours pas affronté les cadors dans cet Euro. Les hommes de Roberto Mancini comptent maintenir le cap pour atteindre le dernier carré d'un grand tournoi pour la première fois depuis sa finale de l'Euro 2012.

"Pour grandir, il faut battre les adversaires forts, et la Belgique est le carrefour de nos ambitions " a notamment dit l'ancien Ballon d'Or italien Fabio Canavaro dans un entretien à la Gazetta dello Sport. soir, la Belgique est au courant la mission leur sera compliquée face aux ambitieux italiens : Axel Witzel, le milieu de terrain des Diables Rouges : C'est une équipe forte collectivement.Ils ont des joueurs de grande qualité aussi au milieu de terrain." a dit Witsel, et d'ajouter: "L'Italie aime construire le jeu et se projeter avant aussi par un jeu rapide. Nous , nous allons leur imposer aussi notre jeu"



Par ailleurs, les supportrs belges ont avant cette rencontre les yeux rivés sur les bulletins de santé des deux de leurs stars. Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont sortis sur blessures lors de huitième contre les Portugais. Le sélectionneur Roberto Martinez laisse planer le doute. Pour que les deux joueurs soit remis avant le match, ce sera une course contre la montre a dit Martinez.