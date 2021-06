Euro 2020 : la Belgique élimine le Portugal, tenant du titre

Le champion d’Europe en titre est éliminé. Hier sur la pelouse de Séville, Cristiano Ronaldo et les siens sont tombés sur plus réalistes qu’eux.

Dans cette partie âpre et disputée, les Portugais n’ont pas démérité et se sont montrés plus entreprenants devant le but que les Belges. Mais voilà, le football est souvent une affaire de pragmatisme, et à ce jeu-là, ce sont les Diables Rouges qui l’ont emporté sur leur seul tir cadré de la rencontre venu de Thorgan Hazard.

Le but de Thorgan Hazard

"Au vu des messages que j'ai reçu sur mon téléphone, je pense que c'est le but le plus important de ma carrière. C'est un sentiment qui est très fort. Tu marques pour ton pays, on est qualifiés. Comme je l'ai dit, on a souffert en deuxième mi-temps, mais il faut savoir aussi souffrir tous ensemble pour se qualifier. On a tous très bien défendu en deuxième mi-temps. On aurait pu garder un peu plus le ballon, mais bon, ce n'était pas facile face aux champions d'Europe", a déclaré le petit frère du capitaine Eden Hazard après la rencontre.

L'Italie au bout du combat

Frederico Chiesa, buteur décisif face à l'Autriche

La Belgique, qui sera peut-être privée de Kevin de Bruyne, sorti sur blessure, affrontera en quarts de finale l’Italie, vainqueur de l’Autriche 2-1.

La Squadra Azzura, qui avait impressionné lors de la phase de poule avec trois victoires en trois matchs, a eu beaucoup de mal face à une Autriche volontaire. Les Italiens ont dû aller jusqu’au prolongations pour venir à bout de David Alaba et de ses coéquipiers.

C’est Federico Chiesa, rentré vers la fin du temps réglementaire, qui a délivré les siens à la 95è minute de jeu après un superbe service de Leonardo Spinazzola. Matteo Pessina a doublé la marque à la 105è. L’Autriche a ensuite marqué un but pour l’honneur. Le premier but encaissé par l’Italie depuis 1168 minutes.

La tristesse de David Alaba

"J'ai comparé l'Autriche à la Suisse parce que c'est une équipe qui a d'excellents joueurs, qui sont très agressifs. Elle en a même peut-être plus que la Suisse, d'ailleurs. Ils vous causent un tas de problèmes parce qu'ils ne vous laissent pas développer votre football. Et ils nous ont beaucoup dérangés, surtout en seconde-mi temps", a analysé après le match Roberto Mancini.

Les Pays-Bas chutent face à la République tchèque

La déception des joueurs néerlandais

Autre équipe qui avait réalisé un début de compétition parfait, les Pays-Bas sont, eux, tombés face à la République tchèque 2-0.

C’est la première grosse surprise de cet Euro. Le tournant du match a eu lieu à la 55è minute de jeu, lorsque Matthijs de Ligt s’est rendu coupable d’une main volontaire alors qu’il se trouvait en qualité de dernier défenseur et a donc été expulsé. Derrière, les Néerlandais ont sombré et la République tchèque a poussé jusqu’à marquer par l’intermédiaire de Thomas Holes (68è) et de Patrick Schick (80è).

Après la rencontre, Frank de Boer a assumé ses responsabilités. Selon lui, ses hommes auraient dû marquer avant l’expulsion et surtout mieux jouer.

"Je suis responsable de cette défaite. Je dois me regarder dans le miroir. Clairement, ce n'était pas notre meilleur match. Ce n'est pas que nous n'avons pas dominé : en seconde période, nous avions plus de contrôle sur la rencontre. Nous nous sommes créés deux belles occasions, mais c'est du haut niveau ici, ce sont des détails qui décident de la rencontre. En une minute, tout peut changer", a déclaré le sélectionneur néerlandais.

Le Danemark poursuit l'aventure

Kasper Hjulmand félicite Kasper Dolberg après son doublé

En quarts de finale, la République Tchèque retrouvera le Danemark. Les Danois qui se sont tranquillement imposés face au demi-finaliste de la dernière édition, le Pays de Galles, 4-0 avec notamment un doublé de Kasper Dolberg.

Après un début de compétition difficile, marqué notamment par le malaise cardiaque de son maître à jouer Christian Eriksen, le Danemark semble pleinement rentré dans son Euro et compte bien tenir son rôle d'outsider de luxe qui lui avait été donné par de nombreux observateurs avant la compétition.

"Nous avons bien joué durant les matchs de préparation, et cela nous a donné de l'optimisme. Nous avons joué les uns pour les autres, nous avons joué en équipe. Quand Christian Eriksen s'est écroulé, tout a changé pour moi. J'ai senti que nous étions dans une situation complètement différente", a avoué Kasper Hjulmand, l'entraineur danois.

"Je tiens à remercier encore une fois tout le monde pour le soutien. C'était quelque chose dont nous avions vraiment besoin, nous avions besoin de cet amour et de ce soutien. Cela nous a donné des ailes. Et une fois de plus, j'ai beaucoup d'admiration pour mes joueurs. Ce sont des guerriers. Ils ne produisent pas que du beau jeu, mais ils se battent, ils donnent tout ce qu'ils ont, et c'est quelque chose que j'admire."