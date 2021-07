Euro 2020 : Angleterre-Danemark, une affiche passionnante

Qui rejoindra l'Italie en finale ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres, notamment en Angleterre. Les Three Lions évolueront ce soir dans leur stade de Wembley. Dans la capitale londonienne, ce sont près de 60.000 supporters qui encourageront leur équipe - étant donné que les fans du Danemark n'ont pas pu se déplacer, protocole sanitaire oblige.

La pression comme source de motivation

Pour le capitaine anglais Harry Kane, cette demi-finale est une bonne occasion de confirmer les bonnes choses vues durant le tournoi, sans pour autant se mettre la pression :

"Nous avions des attentes au cours de ce tournoi, et je pense qu'il y a certaines rencontres que nous avons bien gérées, comme notre match d'ouverture face à la Croatie par exemple, ou encore celui contre l'Allemagne. Mais nous n'avons jamais été en finale. La pression, c'est relatif. Je pense que cela peut être source de motivation", a expliqué l'avant-centre anglais.

Harry Kane monte en puissance au cours de cet Euro 2020

"C'est un grand défi pour nous. Si nous étions dans un pays qui avait gagné cinq titres, la donne serait peut-être un peu différente, mais ce n'est pas le cas. Le Danemark a déjà gagné ce tournoi. Peut-être qu'il y a plus de pression sur les Danois quant au fait de devoir répéter l'exploit".

Le Danemark, pas un outsider

En face, le Danemark s'avance avec confiance. Bien que le stade sera hostile aux joueurs de Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois estime que son équipe a ses chances, entre autres parce qu'elle n'aborde pas cette rencontre comme un petit poucet :

"Dans un match comme celui-ci, à Wembley, contre l'Angleterre, il serait possible de penser que nous sommes les outsiders. Je n'aime pas ce terme d' "outsider", mais ce qui est clair, c'est que nous ne sommes pas favoris. Néanmoins, nous n'avons pas pour habitude de juste défendre et d'espérer. Non", a affirmé Kasper Hjulmand en conférence de presse.

L'équipe du Danemark est prête pour ce choc à Wembley

"Notre mentalité, c'est d'essayer de prendre le contrôle de la rencontre et d'être proactifs autant que possible, tout en sachant que l'adversaire peut avoir de bonnes phases durant le match. Nous devrons être capables de défendre, mais il ne faudra pas regarder nos adversaires jouer en se disant qu'ils sont meilleurs que nous".

Angleterre-Danemark, c'est ce soir, à partir de 19h en temps universel.