Euro 2020 : Allemagne-Hongrie, rencontre au contexte houleux

Pour cette rencontre qui se dispute au stade de Munich, le conseil municipal de la ville souhaitait illuminer l'enceinte aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour protester contre une loi promulguée en Hongrie jugée discriminatoire envers la communauté LGBTQ. Requête refusée par l'UEFA, au motif qu'elle était de nature "politique".

Hummels exprime son soutien

Malgré tout, certains joueurs de la Mannschaft ont tenu à exprimer leur position sur cette question, à l'instar de Mats Hummels, qui est arrivé en conférence de presse avec un t-shirt aux couleurs de l'arc-en-ciel :

"Personnellement, cela aurait été une bonne chose à faire. Je pense que je peux le dire sans avoir une enquête sur ma personne par la suite. Comme je l'ai dit, je suis tout à fait pour qu'on envoie ce genre de messages à travers le monde. Point final", a déclaré le défenseur central allemand :

Si le stade de Munich ne sera pas illuminé ce soir, ce sera le cas de plusieurs autres enceintes à travers le pays, comme à Cologne, Francfort ou encore le stade olympique de Berlin.

La Mannschaft qui évoluera par ailleurs sans Thomas Müller ce soir, blessé. Il y a de fortes chances pour que Leroy Sané soit aligné d'entrée de jeu.

La France ne veut pas calculer

De son côté, la France affrontera le Portugal à Budapest. Si le souvenir de la défaite lors de la finale de l'Euro 2016 est encore vivace, Didier Deschamps ne veut pas y penser : pas question pour lui ou son équipe de calculer quoi que ce soit et de chercher forcément à marquer un maximum de buts pour éliminer Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers :

"Sincèrement, non. Les intentions qui sont les nôtres, l'ambition qui est la nôtre, c'est d'obtenir le meilleur résultat possible. Un résultat qui aura une incidence, des conséquences évidemment sur le classement dans le groupe et accessoirement sur notre adversaire, le Portugal", a déclaré le sélectionneur de l'Equipe de France. "Mais il faut déjà penser à nous et à l'ambition qui est la nôtre, je vous le répète, c'est jouer ce match-là pour aller chercher le meilleur résultat possible".

France-Portugal, tout comme Allemagne-Hongrie, c'est ce soir à partir de 19h en temps universel.

Luka Modric, l'éternel

Hier soir avaient lieu les derniers matchs du groupe D de l'Euro. Ivan Perisic l'avait promis : la Croatie allait finir par montrer son vrai visage. Et c'est ce qu'elle a fait, hier soir à Glasgow. Face à une équipe d'Ecosse privée de Billy Gilmour, testé positif au coronavirus, les finalistes du dernier mondial ont ouvert le score par l'intermédiaire de Nikola Vlasic.

Si Callum McGregor a remis les pendules à l'heure juste avant la mi-temps, la Croatie ne s'est pas découragée pour autant : Ivan Perisic, mais surtout Luka Modric ont permis à la sélection au damier de s'imposer 3-1. Modric qui, à 35 ans, est devenu le plus vieux buteur de la Croatie à l'Euro, ce qui a suscité l'admiration de son entraîneur, Zlatko Dalic, en conférence de presse :

"Personne ne sait comment il fait. A son âge, on pourrait penser qu'il va décliner, mais non : il s'améliore encore et pousse toute l'équipe. Il ne fatigue pas. Je ne pourrais jamais en dire assez sur Luka, donc je vous laisse vous, les journalistes, le soin de le faire. Je suis fier d'avoir un tel joueur, un tel capitaine dans mon équipe."

La Croatie finit deuxième avec 4 points, derrière l'Angleterre, qui a battu la République Tchèque 1-0 grâce à un but signé Raheem Sterling.

L'Espagne n'a plus le choix

Ce soir, place aux derniers matchs de poule, avec tout d'abord ceux du groupe E. Un groupe où tout le monde peut encore se qualifier. Opposée à la Slovaquie, l'Espagne, qui n'a pour l'instant que deux points après deux matchs, court après sa première victoire dans le tournoi. Mais pour le sélectionneur Luis Enrique, il ne manque pas grand chose pour que son équipe ait de nouveau confiance en elle-même :

"J'ai l'impression que nous sommes un peu comme une bouteille de champagne qui est prête à exploser, et que nous attendons cela depuis le premier match du tournoi. Une fois que nous aurons réalisé une bonne prestation et que nous aurons gagné, les choses iront beaucoup mieux pour nous. Nous reviendrons alors à notre meilleur niveau", a déclaré le sélectionneur espagnol.

Espagne-Slovaquie, tout comme Suède-Pologne, l'autre match de ce groupe E, c'est ce soir, à partir de 16h TU.