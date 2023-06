Etats-Unis : exit, la discrimination positive à l'université

La Cour Suprême s'est prononcée dans le cadre d'une plainte déposée en 2014 par l'association "Students for Fair Admission", qui prône l'égalité des chances. Une plainte contre les plus vieilles universités privées et publiques des Etats-Unis, à savoir Harvard et celle de Caroline du Nord, accusées de discriminer les étudiants d'origine asiatique.

Selon cette association, ces étudiants ont des résultats académiques supérieurs à la moyenne et devraient être plus nombreux sur les campus si leurs performances étaient le seul critère de sélection.

Les six juges conservateurs de la Cour Suprême ont jugé - contre l'avis de leurs trois consœurs progressistes - contraire à la Constitution les procédures d'admission sur les campus prenant en compte la couleur de la peau ou l'origine ethnique des candidats.

Beaucoup d'universités "ont considéré, à tort, que le fondement de l'identité d'une personne n'était pas sa mise à l'épreuve, les compétences acquises ou les leçons apprises, mais la couleur de sa peau. Notre histoire constitutionnelle ne tolère pas ça", a écrit le magistrat John Roberts au nom de la majorité. "L'étudiant doit être traité en fonction de ses expériences individuelles, mais pas sur des critères raciaux", a-t-il ajouté.

Donald Trump jubile, Joe Biden déçu

Plusieurs personnalités républicaines, Donald Trump en tête, et des organisations conservatrices, se sont félicité, jeudi, de cette décision de la Cour Suprême, qui met fin à ce qu'elles considéraient comme du "racisme inversé".

"C'est un grand jour pour l'Amérique", a écrit l'ancien président sur sa plateforme Truth Social. "Nous revenons à un système entièrement basé sur le mérite et c'est comme ça que ça devrait être !"

De son côté, le président américain Joe Biden s'est dit en "fort désaccord" avec la décision de la Cour suprême et a appelé les établissements universitaires à ne pas "abandonner" leur engagement envers la diversité.

Saisie à plusieurs reprises depuis 1978, la Cour suprême avait interdit les quotas mais avait toujours autorisé les universités à prendre en compte, parmi d'autres, les critères raciaux.

Jusqu'ici, elle jugeait "légitime" la recherche d'une plus grande diversité sur les campus. Ce jeudi, elle a fait demi-tour, comme elle l'avait fait le 24 juin 2022 en annulant le droit fédéral à l'avortement qu'elle garantissait depuis 1973.