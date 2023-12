Les Etats-Unis au coeur d'une alliance contre les Houthis

Depuis quelques semaines, les rebelles Houthis mènent en mer Rouge une série d'attaques contre des navires appartenant à des pays qui soutiendraient Israël dans sa guerre à Gaza contre le Hamas.

Et c'est pour y faire face que les Etats-Unis ont annoncé, via le secrétaire américain de la Défense Lloyd Austin, la formation d'une alliance militaire avec notamment la France, le Royaume-Uni et l'Italie.

Les attaques sont menées près du détroit stratégique de Bab al-Mandab, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transite une grande partie du commerce international.

Selon le Pentagone, "le secrétaire Austin a qualifié ses attaques d'inédites et d'inacceptables, soulignant que ces attaques menaçaient la libre circulation du commerce" Image : Nathan Howard/AP/picture alliance

Environ 20.000 navires par an empruntent cette route maritime qui relie l'océan Indien à la mer Méditerranée. Les cargos longent donc le Yémen sur la mer Rouge pour rejoindre le canal de Suez puis la mer Méditerranée.

Un navire du transporteur danois Maersk a déjà été pris pour cible. Un navire de l'armateur allemand Hapag-Lloyd, également, tout comme le cargo marchand Galaxy Leader, battant pavillon des Bahamas, qui appartient à une société britannique et dont l'équipage est toujours retenu en otage au Yémen.

Selon le Pentagone, les Houthis auraient lancé plus d'une centaine d'attaques, ciblant une dizaine de navires marchands.

Un traffic commercial perturbé dans la région

Plusieurs géants mondiaux du transport maritime, échaudés par ces attaques des rebelles Houthis, ont annoncé la suspension des traversées de la mer Rouge jusqu'à ce que le passage dans cette zone soit sûr.

Une décision qui devrait fortement perturber le commerce international, car il faudra maintenant tout réorganiser : surtout les escales et les ports de ravitaillement. Cela va certainement coûter plus cher en carburant et en temps de navigation, selon les experts.

Les rebelles Houthis, proches de l'Iran, contrôlent une grande partie du Yémen, notamment la partie occidentale, du côté de la mer Rouge.

Les rebelles Houthis sont engagés dans le conflit yéménite depuis 2014 Image : Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Ces rebelles appartiennent, comme le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais, à ce qu'ils ont eux-mêmes baptisé "l'axe de la résistance" contre Israël.

Selon plusieurs analystes, la force maritime annoncée par Washington pourrait être peu efficace. Les Houthis disposant d'un arsenal important de drones et missiles, il sera difficile de tous les intercepter.