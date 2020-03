Etat d'urgence au Sénégal et en Côte d'Ivoire face au Covid-19

Combien sont-ils, dans le monde, à s'être infectés au coronavirus ? L'institut allemand Robert Koch recense ce mardi matin (24.03.2020) 334.981 cas dont 14.652 décès dans 189 pays au total.

En Afrique, l'état d'urgence est décrété dans plusieurs pays. La mesure est entrée en vigueur au Sénégal depuis minuit. S'adressant aux Sénégalais, le chef de l'Etat Macky Sall invoque "l’article 69 de la Constitution et la loi 69-29 du 29 avril 1969".

Ainsi, à compter de mardi à 00H, le président Macky Sall "déclare l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national. Le gouvernement, les autorités administratives et l’ensemble des services de l’Etat concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l’application sans délai du décret sur l’Etat d’urgence".

Le Sénégal compte à ce jour 67 cas de coronavirus.

La Côte d'Ivoire compte 25 cas de coronavirus à la date du 24.03.2020

La Côte d'Ivoire déclare la guerre au Covid-19

Etat d'urgence, couvre-feu et confinement progressif des populations en Côte d'Ivoire également où 25 personnes sont contaminées d'après un bilan actualisé sur un site internet que l'institut allemand Robert Koch a créé à cet effet. Les mesures ont été annoncées lundi (23.03.2020) par le président Alassane Ouattara, lors d'une allocution télévisée.

"Face à la progression de la pandémie (...), je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire (...), l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir du 24 mars (...), le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie", a déclaré le chef de l'Etat ivoirien.

Ce confinement progressif par zone géographique sera décidée par le ministère ivoirien de la Sécurité en fonction de la détection de cas, a précisé une source à la présidence. Parmi les autres mesures prises, le président Alassane Ouattara a annoncé la fermeture de tous les maquis et bars à partir de lundi à minuit et la régulation des transports interurbains avec "l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays".

Le président n'a pas précisé la durée de ces nouvelles mesures. En Côte d'Ivoire, 25 cas de coronavirus sont recensés à ce jour.

Pas d'entente à l'ONU devant la pandémie

Alors que le Conseil de sécurité des Nations unies ne parvient pas à se mettre d'accord sur un projet de déclaration, le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres appelle "à un cessez-le-feu immédiat, partout dans le monde", face au Covid-19.