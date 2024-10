Politique Allemagne

Espionnage, sabotage : l’Allemagne dans le viseur du Kremlin

Marco Wolter | Avec agences

14/10/2024 14 octobre 2024

Selon les services de renseignement allemands, la Russie menace plus que jamais la sécurité de l'Allemagne et multiplie les actes de sabotage et d'espionnage.