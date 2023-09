Espagne : les joueurs de la Roja fustigent Luis Rubiales

Rassemblés en marge des qualifications à l'Euro 2024, les joueurs de l'équipe masculine espagnole de football avaient préparé une déclaration commune, qui a été lu en conférence de presse par Alvaro Morata. Le capitaine de la Roja qui a d'abord tenu à féliciter les joueuses pour leur succès :

"Pour commencer, nous aimerions dire qu'une fois de plus, nous sommes fiers de notre équipe nationale féminine et la remercier pour le titre de championnes du monde à Sydney. Il s'agit d'un succès historique qui représentera un énorme changement dans le football féminin en Espagne et qui inspirera tant de femmes après cette incroyable réussite. C'est pourquoi nous tenons à exprimer notre regret et notre solidarité avec les joueuses, dont le succès a été éclipsé", a déclaré l'attaquant aux 30 buts en 64 sélections, avant de fustiger l'attitude de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole de football, qui avait embrassé par surprise sur la bouche la joueuse Jennifer Hermoso juste après la finale du Mondial féminin :

"Nous rejetons ce que nous considérons comme un comportement inacceptable de la part de Monsieur Rubiales, qui n'a pas été à la hauteur de l'institution qu'il représente. Nous défendons clairement les valeurs du sport. Le football espagnol doit être le moteur du respect, de l'inspiration, de l'inclusion et de la diversité, et il doit être un exemple de conduite sur et en dehors du terrain."

Aujourd'hui à l'Atletico Madrid, Alvaro Morata est capitaine de la sélection espagnole depuis mars 2023 Image : Kai Pfaffenbach/REUTERS

Une procédure en cours contre Rubiales

La lecture de ce communiqué intervient peu de temps après la suspension de Luis Rubiales par la FIFA pour une durée de 90 jours. Le président de la fédération espagnole qui ne s'est jamais vraiment excusé, et qui, malgré les rumeurs insistantes sur son départ, avait pris tout le monde à contre-pied en assurant qu'il resterait à la tête de la FREF.

Nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour soutenir Jennifer Hermoso et pour demander le départ de Luis Rubiales Image : Richard Zubelzu/Zumapress/picture alliance

Une décision qui avait été applaudie par nombre de membres de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 25 août dernier, parmi lesquels Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe masculine - qui s'est par la suite excusé d'avoir applaudi.

A noter qu'une procédure est également en cours en Espagne, auprès du Tribunal administratif du sport, auquel le gouvernement a écrit pour réclamer la suspension provisoire de Luis Rubiales, en attendant de nouvelles élections.