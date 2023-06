En Ukraine, la guerre détruit l'environnement

L’Ukraine et la Russie continuent à se rejeter la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka, qui se trouve en zone occupée par l’armée russe dans le sud de l'Ukraine. Le Kremlin dénonce un sabotage de Kiev, qui estime en face que les forces russes ont volontairement fait exploser le barrage pour freiner les troupes ukrainiennes sur le terrain.

"Il s'agit d'un acte barbare, d'un réel écocide et d'une catastrophe humanitaire à venir", fustige le ministre ukrainien de l'Environnement Ruslan Strilets dans une interview à la DW.

Le terme d’écocide, également utilisé par le président ukrainien Volodymyr Zelenski, désigne les dommages graves et durables sur la qualité de l’air, du sol, de l’eau ou de la biodiversité. Il pourrait bientôt être reconnu dans le droit européen.

Le Comité international de la Croix-Rouge s'inquiète de la dispersion des mines après la destruction du barrage de Kakhovka Image : Alexei Konovalov/Tass/dpa/picture alliance

"Nous partons du principe des zones naturelles seront détruites à jamais. C’est le pire crime environnemental commis depuis le début de l'invasion", ajoute Ruslan Strilets. Son ministère pense, que plusieurs centaines de tonnes de pétrole ont été déversées. Un million de personnes pourraient se retrouver sans eau potable.

Craintes pour la centrale de Zaporijjia

Selon l’ONG ukrainienne Ecoaction, la végétation qui se trouve en amont du barrage "mourra à cause du drainage", donnant lieu à des zones arides et provoquant des pénuries d’eau.

Du côté inondé, en aval, le déversement des milliards de tonnes d’eau du barrage va perturber les écosystèmes du fleuve Dniepr et jusqu’à la mer Noire. La qualité de l’eau va être impactée par la décomposition des animaux morts et de la végétation aquatique, ainsi que par la pollution causée par les ordures et les produits agrochimiques, emporté par la force des inondations comme dans une énorme lessiveuse.

Kherson est la prochaine grande ville, à près de 70km en aval du barrage Image : Vladyslav Smilianets/REUTERS

Les inquiétudes concernent également la centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, située à 150 km et refroidie par l'eau du barrage. Selon l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA), il n’y a "pas de danger nucléaire immédiat".

La guerre détruit l’environnement

Plus généralement, au-delà du barrage, les conséquences de la guerre sur l’environnement se font ressentir dans une grande partie du pays. Les sols et l'eau sont pollués par les munitions de guerre et la fuite de produits chimiques lors des destructions de complexes industriels.

L'arrêt de la gestion des déchets au niveau local constitue également un problème de plus en plus pesant. De même, les incendies et l'abattage illégal de bois dans les zones de conflit ont déjà détruit des pans entiers de la forêt ukrainienne.