Entraineur de l'année : Klopp, Flick ou Nagelsmann ?

Il y a d'abord Hansi Flick, l’entraîneur du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions cette année. Sous l’égide de Flick, le club champion d’Europe a réalisé un succès inédit : 20 victoires et un seul nul en 21 rencontres.

Le deuxième, c'est l’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Il a orchestré la marche des Reds vers la tête du championnat anglais, trente ans après. Liverpool a de surcroit terminé la saison avec 18 points d'avance sur son dauphin Manchester City.

Et enfin, le troisième finaliste est Julian Nagelsmann. A 33 ans, l’entraîneur de Leipzig est devenu le plus jeune entraîneur à remporter un match à élimination directe de l’UEFA Champions League contre l’Atlético Madrid. Ce qui a permis à Leipzig de jouer sa première.

Le prix du meilleur joueur de l’année

Les trois finalistes sélectionnés: le Belge Kevin De Bruyne. Milieu offensif et capitaine de Manchester City, il est classé parmi les meilleurs à ce poste avec 13 buts et 20 passes décisives la saison dernière.

Manuel Neuer, le gardien emblématique et capitaine du Bayern Munich, qui a remporté la Ligue des champions cette saison. C'est un géant d’1 mètre 93, et de 90 kg. Il a réussi à garder sa cage inviolée lors du dernier carré de Ligue des champions, en demi-finale contre Lyon et en finale face au Paris Saint Germain.

Et enfin, le Polonais Robert Lewandowski, qui est le favori pour le prix du meilleur joueur UEFA de l’année. Meilleur buteur de la Bundesliga et de la Ligue des champions qu’il a remportée en août dernier.

La Super coupe UEFA entre le Bayern Munich et le FC Séville

Une rencontre qui va se tenir à Budapest en Hongrie, sur fond de coronavirus. Alors que le taux de contamination est supérieur à 100 pour 10.000 habitants, l’UEFA a autorisé malgré tout la présence du public en nombre limité: 20.000 personnes pourront assister au match dans le Stade Puskas, ce que déplore le virologue hongrois Andras Csilek :

"Si les responsables de la santé en Hongrie échangeaient avec le gouvernement et l’UEFA , cela pourrait aider à éviter des contaminations en masse, mais personne ne sait comment cet événement va se dérouler. Mais si l’UEFA voulait faire une expérience, ce serait une erreur fatale, car on ne peut pas mener des tests qui mettent en danger la vie des gens." a-t-il dit.

Le choc Bayern Munich - FC Séville c'est ce soir à 21h00, soit 19hTU