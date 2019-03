En Ukraine, un cabarettiste pourrait devenir président

L'Ukraine élit ce dimanche (31.03.) un nouveau président pour cinq ans. Les électeurs choisissent entre 39 candidats. Mais trois figures se dégagent du lot. En face du président sortant Petro Porochenko, il y a l'opposante Ioulia Timochenko et Volodymyr Zelensky, un comédien très populaire qui arrive actuellement en tête des sondages.

La peur de l'influence russe

Les trois favoris du premier tour de l'élection présidentielle plaident tous en faveur de la poursuite du rapprochement avec l'Occident. Le pays est amputé depuis cinq ans de la péninsule de Crimée annexée par la Russie. La guerre sanglante qui a éclaté avec les séparatistes prorusses continue de dérouler ses conséquences. Les inquiétudes d'une interférence de Moscou planent sur le vote.

Mais le président Petro Porochenko assure que Kiev a les moyens de s'y opposer le Ukrainercas échéant. "Nous sommes responsables", assure le président sortant qui dit comprendre aussi "combien cette élection est importante pour la démocratie en Ukraine, pour le futur de l'Ukraine et pour la stabilité de l'Europe. Nous sommes confiants et nous pouvons la protéger."

La crise en Crimée s'est fait sentir sur l'économie ukrainienne

Les Ukrainiens vivant en Russie privés de vote

Le premier tour du scrutin ne sera pas organisé dans les missions diplomatiques ukrainiennes en Russie ce qui prive de vote plus de deux millions d'électeurs. Beaucoup d'Ukrainiens vivant en Russie viennent soit de Crimée, soit des régions de l'est du pays ravagées par la guerre entre les séparatistes prorusses et les troupes ukrainiennes.

Tout en regrettant cette situation, Pavlo Klimkin le ministre ukrainien des Affaires étrangères explique que "la décision a été prise en raison de l'insécurité et de l'impossibilité de tenir le vote dans le territoire de l'agresseur."

Les forces et faiblesses de Volodymyr Zelensky

Cinq ans après le mouvement pro-occidental qui avait porté Petro Porochenko au pouvoir, les électeurs sont fatigués et les nombreux scandales de corruption ne sont pas pour arranger les choses.

Volodymyr Zelenskiy, candidat à la présidentielle

Alors, parmi les 39 candidats, Volodymyr Zelensky, une nouvelle figure, attire la sympathie des électeurs.

Le cabarétiste âgé de 41 ans bat campagne sur les réseaux sociaux. Mais ses adversaires lui reprochent de manquer d'expérience politique. Selon l'expert Wilfried Jilge, spécialiste de l'Europe de l'est à l'institut allemand de politique extérieure, "les gens veulent voir de nouveaux visages et Selenski profite de cela. Mais il profite aussi du fait – et c'est là la contradiction – que derrière lui il y a une grande chaîne de télévision qui appartient à Igor Kolomoïski qui cherche absolument à bloquer Poroschenko."

Igor Kolomoïski est un oligarque qui vit actuellement en Israël. Face aux critiques, Volodymyr Zelensky nie toute liaison politique avec le richissime Ukrainien. Zelensky fonde sa campagne sur la lutte contre la corruption. Et il convainc des observateurs qui soutiennent qu'à la différence des acteurs politiques traditionnels, le célèbre comédien ne traîne aucune casserole derrière lui.