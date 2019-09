En Saxe et dans le Brandebourg, la CDU et le SPD talonnés par l'AfD

Un petit, tout petit "ouf" de soulagement pour la coalition au pouvoir à Berlin. La CDU reste en tête aux régionales de Saxe. Et les sociaux-démocrates conservent leur première place dans le Brandebourg. Mais les deux partis sont en forte baisse par rapport aux dernières élections régionales.

Et surtout, la percée de l'extrême-droite se confirme dans les deux régions.

L'extrême-droite double son score

L'extrême -droite allemande a plus que doublé ses scores réalisés lors des précédents scrutins de 2014, selon de premières estimations. En Saxe, l'AfD est créditée de 27,5% des voix, derrière la CDU (le parti d'Angela Merkel) à 32%. Dans le Brandebourg aussi, l'AfD arrive en deuxième place avec 22,5%, derrière le SPD à 27,5%.

Paul Ziemiak, secrétaire général de la CDU, le parti d'Angela Merkel, a réagi à la victoire en demi-teinte, en Saxe :

"La campagne électorale de Michael Kretschmer a bien montré que si vous vous concentrez totalement sur les intérêts du Land de Saxe, écoutez les électeurs avec attention, être ouverts à leurs problèmes sans toutefois leur promettre monts et merveilles, eh bien ils placent à nouveau leur confiance en vous."

Annegret Kramp-Karrenbauer, la présidente des chrétiens-démocrates, a pour sa part reconnu la nécessité du "renouvèlement interne" en cours.

Déception des sociaux-démocrates

Le secrétaire-général du SPD, le parti social-démocrate, Lars Klingbeil, minimise la défaite relative en ces termes:

"Cette soirée électorale suscite des sentiments mêlés. En Saxe, nous avons Martin Dulig qui a vraiment fait une bonne campagne. Il s'est opposé à l'AfD."

L'AfD qui, donc, arrive en 2è place dans les deux Länder, mais n'est pas en position de gouverner, faute d'alliés. Réaction de Bernd Baumann, chef du groupe parlementaire de l'AfD:

"Je suis content que de plus en plus de gens se disent, dans le pays, "Nous voulons récupérer notre pays, le sortir de la masse gaucho-écolo, des vieux partis et des médias. Nous voulons de nouveau vivre dans des frontières sûres, que l'on protège nos frontières, comme le font tous les autres pays dans le monde. Nous voulons davantage de sécurité intérieure et nous ne voulons pas que l'on nous prive de parole"."

En Saxe, le SPD social-démocrate a atteint un score historiquement bas. La gauche est elle aussi en recul dans ces régions où elle était traditionnellement forte.

Et les autres?

A noter aussi: une progression des Verts dans les deux Länder, où les écologistes remportent un pourcentage encore jamais atteint. Michael Kellner, chef du groupe parlementaire écologiste, s'est félicité que l'AfD ne soit pas arrivée en tête.

Les libéraux du FDP en revanche ne siègeront dans aucun des deux Parlements.

La Thuringe, une autre région d'ex-Allemagne de l'Est votera à son tour en octobre.