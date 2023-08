Russie : un manuel d'histoire justifie la guerre en Ukraine

Les chapitres sur les années 1970, 80, 90 et 2000 ont été complètement révisés et réécrits. Et la section qui couvre la période entre 2014 et aujourd'hui a été ajoutée, a expliqué Vladimir Medinskij, conseiller du président russe, lors d'une conférence de presse pour présenter ce nouveau manuel d'histoire qui entrera en vigueur dans les établissements russes du secondaire à partir du 1er septembre.

Ce que contient le livre

Les dernières pages de l'ouvrage se concentrent sur "l'opération militaire spéciale" - le nom donné en Russie à la guerre en cours en Ukraine.

Une opération menée, selon les auteurs du livre, en réaction à l'idée fixe de l'Occident qui est de "déstabiliser la Russie de l'intérieur". Paragraphe après paragraphe, une chaîne d'événements censés justifier l'invasion de l'Ukraine par la Russie est déroulée. Avec, en arrière-plan, toujours l'idée que le soutien des Européens et des Etats-Unis à l'Ukraine n'a pas pour objectif "une Ukraine plus forte mais une Russie faible".

Changement de style

Le livre est aussi présenté comme novateur car il contient moins de chiffres, de données, de statistiques arides et beaucoup plus d'histoires vécues et d'événements concrets. Et en effet, quand on se penche sur le langage utilisé pour rédiger l'ouvrage, on remarque vite qu'il est à l'opposé du style scientifique utilisé habituellement dans l'enseignement.

Plutôt que des faits historiques, les auteurs ont choisi de faire appel aux émotions et aux sentiments de leurs jeunes lecteurs : les expressions "nous" et "notre pays" remplacent par exemple "la Russie" ou "les Russes". La volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'Otan est vue comme "la fin probable de la civilisation".

Idéologie et propagande

"Dans les livres d'histoire, tout tourne constamment autour de l'idéologie", explique l'historien Sergej Tschernyschow, ancien directeur du Novocollege, un établissement d'enseignement supérieur de Novossibirsk Si notre réaction est aussi vive, c'est parce que nous voyons qu'ils suivent les éditoriaux des médias de propagande et que les faits sont relatés pas toujours tout à fait correctement, voire, complètement à tort".

Un autre problème que soulève les historiens : c'est l'intégration du présent dans les livres d'histoire. Konstantin Pachaljuk : "Cette approche, peu courante, est critiquée par de nombreux historiens. La science historique n'a pas pour mission de s'intéresser au présent. Le présent nécessite une période de distanciation. C'est peut-être pour cela que les autorités veulent combiner histoire et présent ... pour que le présent paraisse aussi stable que le passé"

Selon lui, en intégrant des événements actuels dans les manuels scolaires, le gouvernement russe ne fait que brouiller la frontière entre histoire et propagande.

Auteure : Marina Konstantinova