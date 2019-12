En RDC les ADF terrorisent les populations

En RDC, au moins douze personnes ont été tuées, dimanche quinze décembre, au cours d'une nouvelle attaque attribuée aux Forces démocratiques alliées (ADF) à Watalinga, dans le Nord-Kivu. La multiplication et la cruauté de ces attaques terrorisent les populations qui sont obligées de fuir les territoires de l'est du pays. Les rebelles ADF sont accusés d'avoir massacré plus d'un millier de civils depuis octobre 2014, notamment dans la région de Beni.

"Les ADF utilisent le plus souvent l'arme blanche", raconte Omar Kavota, vice-président du Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme (CEPADHO). "C'est pour être plus discret et éviter que les forces armées ou les autres forces de sécurité à proximité soient alertées."

Départ de la Monusco

La recrudescence de ces crimes perpétrés contre les civils à Beni et ses environs a attisé la colère des populations locales. Celles-ci ont exigé, le 25 novembre dernier, le départ des forces de la Monusco, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo "Nous avons passé pratiquement deux semaines sans activités", se souvient Idi, un jeune étudiant en communication, natif de Beni. Aujourd'hui, il vit à Malepe, dans la commune de Beu, depuis les attaques de novembre. "La ville était paralysée, personne ne travaillait ici à Beni et dans la région. Ces évènements sont intervenus suite aux massacres à deux reprises des habitants de Boikene."

Il raconte une situation devenue depuis "très volatile". "La population vit dans la peur des représailles. Nous réclamons le retour de la paix. La population réclame aussi le départ de la Monusco car ils n'empêchent pas ces massacres."

L'armée congolaise assure avoir lancé des opérations

Afin de neutraliser les rebelles ADF, l'armée congolaise a affirmé avoir lancé des opérations militaires. Le général Léon Richard Kasonga explique que l'objectif est la destruction complète des groupes armés dans la région. "En même temps que nous sommes en train d'éradiquer les terroristes des ADF, les forces armées de la République démocratique du Congo, sur tous les théâtres, s'occupent aussi des milices", assure-t-il. "Nous les neutralisons progressivement. Rassurez-vous, l'objectif zéro mouvement armé et zéro terrorisme sera une réalité."

Pour l'heure, ces opérations militaires pour mettre hors d'état de nuire les rebelles ADF se font sans l'appui de la Monusco. La mission de l'ONU en RDC fournit toutefois des renseignements et procède à des évacuations sanitaires des blessés à la suite des combats sur le terrain.