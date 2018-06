En RDC le doute plane toujours sur les intentions de Joseph Kabila

A six mois de la présidentielle en RDC, certains craignent que Joseph Kabila ne soit tenté par un troisième mandat. Dans les rues, on voit des affiches géantes du président partout même à Lubumbashi, à l’intérieur du pays. Parmi ceux qui défendent activement le bilan de Joseph Kabila, il y a, les responsables du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD au pouvoir, qui laissent planer un doute sur les intentions réelles du président sortant en vue de l'élection du 23 décembre prochain.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter l'interview de Roger Mateso porte-parole du PPRD dans le haut-Katanga.