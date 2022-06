En RDC, certains s’indignent du coût du mémorial Lumumba

Alors que la dent de Patrice-Emery Lumumba, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, va faire le tour de certaines provinces du pays, les travaux sont toujours en cours à Kinshasa pour le mémorial où doit reposer cette dent.

A (re)lire également : Patrice Emery Lumumba, l'immortel

Les travaux de ce mémorial devraient coûter plus de deux millions de dollars. Une dépense critiquée dans un pays où les conditions de vie sont difficiles. Par ailleurs, la famille Lumumba reste divisée. Certains de ses enfants s'opposent en effet aux cérémonies organisées par le président Félix Tshisekedi qu'ils accusent de récupération politique.

Écouter l'audio 02:10 Ecoutez le reportage de notre correspondant à Kinshasa...

Les travaux de ce mémorial exécutés par l'entreprise chinoise ZSTC ont commencé en 2011. Mais ils ont été interrompus et n'ont été relancés qu'en d'avril dernier avec des dépenses s'élevant à plus de deux millions de dollars américains, comme l'explique Alex Tshamala, architecte du bureau d'aménagement et d'urbanisme.

Il est le maître d'ouvrage délégué et superviseur des travaux sur ce site. Selon lui, "ces travaux ont coûté énormément d'argent. La dernière phase ici, c'est un projet qui coûte 2,4 millions de dollars."

Moment inopportun

Un budget que certains Congolais qualifient d'inacceptable dans un pays où la population fait face à des conditions sociales déplorables.

"Les Congolais travaillent beaucoup mais gagnent peu dans un pays où tout est devenu cher. Pourquoi alors avoir engagé des telles dépenses pour ériger ce mausolée ?", s'interroge Mpia Mudiandambu, habitant de Kinshasa.

"Nous habitons ici, il n'y a pas de route, l'eau est difficile, pas de courant. Comment peut-on accepter d'abord de construire cette œuvre ? Ce n'est pas le moment pour construire ça. Regardez dans notre quartier, les gens souffrent beaucoup. Même le transport est difficile. C’est inacceptable."

Accusations de récupération politique

Alors que la statue de Patrice Lumumba a déjà été installée, le cercueil contenant la relique du héros national devrait être déposé le 30 juin dans le mémorial.

Écouter l'audio 02:15 "Nous ne pouvons que formuler ce vœu, ce vœu que tu puisses, père, de là où tu es, être fier de tes enfants" (Juliana Lumumba)

Mais la famille Lumumba est divisée sur ce sujet. Deux de ses cinq enfants ne sont pas d'accord avec les décisions du président Félix Tshisekedi. Michel Lumumba et Guy-Patrice Lumumba dénoncent une récupération politique :

"C'est la présidence qui prépare un programme du retour de la relique que nous, la famille, ne lui avons pas demandé. Les restes de notre père nous appartiennent. Quand le père de Félix Tshisekedi est décédé, le président Joseph Kabila étant président, celui-ci a voulu qu'il y ait des cérémonies officielles. Mais la famille a dit : nous ne voulons pas de récupération politique. Ils ont refusé. Pourquoi veut-il faire ce qu'il a refusé pour son père ? Je suis le fils de Lumumba, il y a Michel qui est le fils de Lumumba, nous sommes deux, nous sommes contre."

Tour du pays

L'avion transportant depuis Bruxelles la dent de Patrice Lumumba a atterri ce mercredi matin (22.06) à Kinshasa. Après un changement d'appareil, le cercueil et la délégation qui l'accompagne se sont envolés pour la province du Sankuru, où Patrice Lumumba est né en 1925, dans le village d'Onalua.

C’est ensuite le début d'un périple de neuf jours, qui fera étape dans des sites emblématiques de la vie de Patrice Lumumba et s'achèvera le 30 juin dans la capitale, après un deuil national de trois jours.