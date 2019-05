En Libye, des jeux d'intérêts aux dépens des plus vulnérables

Une réunion très stratégique pour la Libye s'est tenue ce vendredi (10.05.) à New York. Réunion à huis clos des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les violents combats pour le contrôle du pouvoir à Tripoli ont fait plus de 400 morts et au moins 60.000 déplacés en un mois à peine. L'organisation Médecins sans frontières s'alarme du sort des personnes vulnérables, à savoir les populations civiles et les milliers de migrants.

C'est dans ce contexte que les puissances mondiales se sont réunies. Mais leurs divergences suscitent la crainte que l'ONU manque d'influence sur les protagonistes libyens.

Pour Hassiba Hadj Sahraoui, conseillère aux affaires humanitaires au sein de MSF, les combats se rapprochent du centre de Tripoli où les populations sont menacées.