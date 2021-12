En Côte d'Ivoire, les préparatifs pour les fêtes vont bon train

A quelques jours des fêtes de fin d'année, difficile de se déplacer dans ce salon de coiffure à la Riviera ! Difficile même de s'entendre parler à l'intérieur du salon à cause du nombre de clientes et le bruit des appareils. Awa Dao et ses collègues ont doublé le nombre de clientes coiffées par jour. Les femmes doivent même fermer le salon tard le soir.

"A cause des fêtes, les clientes se bousculent un peu avec plusieurs clientes en même temps.", explique Awa Dao.

"C'est la coiffure des fêtes, je n'ai pas encore demandé le prix", dit en riant Laura, venue se faire tresser les cheveux pour les fêtes.

"Je suis venue me faire belle pour la fête de Noël", raconte pour sa part Jamilia, qui ne paiera pas seule : en effet, c'est sa maman qui passera à la caisse pour la petite fille de cinq ans qui se laisse faire des nattes.

"Il y'a une très longue attente. On est arrivée à 13heures et là il est 17heures quoi. Mais bon… on n'a pas le choix, il faut se faire belle pour la fête de Noël", raconte la mère de Jamilia, qui attend dans une salle à côté.

Moins de clients en raison de la situation économique

Malgré l'effervescence dans la ville, le manque d'argent se ressent parfois. Dans le salon de coiffure voisin chez Doris, l'ambiance est plutôt calme.

"Il n'y a pas trop d'affluence ; les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ce qui fait que l'affluence a beaucoup baisé parce que les gens ont trop de problèmes", estime Doris, qui espère que les choses vont s'améliorer d'ici la Saint Sylvestre.

Même constat chez certains couturiers d'Abidjan. Chez Loss Fofana, aucun client lors de notre passage. Certains de ses employés se tournent même les pouces.

"Cette année, c'est un peu lent. On n'a pas une forte demande au fait. C'est peut-être à la situation économique", semble deviner le couturier.

Des réductions pour attirer le chaland

Pour tenter de sortir certains vendeurs misent sur les réductions pour attirer les clients. C'est le cas dans ce grand magasin de jouet.

"Tout va bien. Nous vendons toutes sortes de jouets, surtout les voitures et les vélos. Parce que là on est jusqu'à 40% de réduction. Du coup tout va bien et on est content", raconte Diana, l'une des superviseuses.

Malgré ces promotions sur les jouets, certains devront rogner sur d'autres dépenses s'ils veulent en acheter. C'est le cas de Marc, qui confie qu'il devra faire des sacrifices.

"Cette année les prix sont un peu en hausse par rapport aux années précédentes. On n'a pas le choix. C'est le plaisir des enfants."

Plaisir des enfants, et des pâtissiers, restaurateurs et vendeurs de poulets également, qui semblent eux bien s'en sortir.

A noter que pour permettre aux Ivoiriens de fêter en toute sécurité, environ 17.000 militaires, gendarmes et policiers seront mobilisés.