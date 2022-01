Médiathèque

En Côte d'Ivoire, les homosexuels demandent plus de protection

Le 28 octobre 2021, le gouvernement ivoirien déposait un projet de loi contre les discriminations visant les femmes et les homosexuels. Mais après son examen par l’Assemblée nationale, la mention concernant les homosexuels est retirée. La DW est allée à la rencontre d'un homosexuel qui, bien qu'étant accepté et respecté dans son entourage, sent le besoin de plus de protection.