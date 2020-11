En Argentine, un dernier adieu mouvementé à Maradona

Alors que les obsèques de Maradona devaient se dérouler dans la plus stricte intimité, le président de la République Alberto Fernandez avait décidé d'ouvrir les portes du palais présidentiel pour offrir une veillée funèbre historique à Diego Maradona et aux Argentins.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont répondu présent. Même les Argentins les plus âgés.

La dépouille de Maradona à l'intérieur du palais présidentiel

"Je suis vieux et susceptible d'être infecté par le coronavirus. En raison de la pandémie, ma femme ne voulait pas que je sorte. C'est mon fils qui m'a emmené en douce dehors. Maradona est le plus grand joueur de football. Je ne veux pas manquer l'occasion de lui dire au revoir", a déclaré un fan de plus de 70 ans, qui a choisi de s’exposer potentiellement au virus pour rendre hommage une dernière fois au "Pibe de Oro" (le gamin en or, en espagnol).

La veillée funèbre interrompue

La foule qui s'étale sur plus de trois kilomètres aux abords de la Casa Rosada

Mais cette journée de fête et d’hommage dans les rues de Buenos Aires a pris un tournant plus sombre quand une foule de plus en plus dense s’est formée dans le centre de la capitale argentine. Vers 14h30 heure locale, la queue pour admirer la dépouille de Maradona faisait plus de trois kilomètres de long.

Les forces de l’ordre ont choisi de disperser la population présente.

Si certains, voyant l'heure tourner, ont profité du chaos pour prendre d'assaut la Casa Rosada en faisant tomber l'une des grilles et s'introduire dans le palais présidentiel. Le cercueil a été vite déplacé et les portes définitivement fermées.

Une grande partie des gens qui se sont déplacés n’auront donc pas pu dire adieu à leur "Dieu".

Naples rend aussi hommage à Maradona

De l’autre côté du globe, en Europe, la ville de Naples, où a évolué Maradona pendant de nombreuses années, continue elle aussi de pleurer son icône. Bougies et fleurs sont déposées chaque minute devant les multiples fresques dédiées au joueur dans la ville.

Et le Napoli, qui jouait hier en Ligue Europa, a honnré, à sa façon, la mémoire de l’ancienne gloire du club. Lors de l’hymne de la compétition, tous les joueurs ont revêtu un maillot floqué du numéro 10 et du nom de Maradona.