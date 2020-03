En action contre l'oppression des femmes noires en France

Le 8 mars 2020, comme tous les ans, le collectif Dandara défilera à Paris contre le racisme et l'oppression dont sont victimes, selon elles, les femmes noires en France. Cette organisation de femmes, née dans les années 1970, est un des collectifs afro-féministes qui dénonce "une oppression" des femmes noires dans la société française. Ces mouvements dénoncent le racisme en général mais affirment aussi que les discriminations sont plus affirmées à l'encontre des femmes noires.

Débats et lectures

Chez Dandara, on organise régulièrement des débats et lectures pour faire entendre un certain nombre de revendications. Aujourd'hui par exemple, dans Paris, une militante lit un extrait du livre de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie :Nous sommes tous des féministes. Une action pour dénoncer le racisme dont sont victimes les femmes noires en France.

"J'ai déjà vécu plusieurs expériences négatives en tant que femme noire", déplore Aline de Carno, présidente du collectif Dandara. "Une fois, par exemple, je suis allée au supermarché avec mon mari, qui est un homme blanc. L'alarme a sonné et la personne qui était chargée de la sécurité est tout de suite venue me voir pour me dire : Est-ce que je peux regarder ton sac ?".

Le collectif milite pour la fin des discriminations dont les femmes noires se disent victimes. Des discriminations aussi au logement ou à l'emploi. Jessica Hassard, membre du collectif, dénonce elle la sous-représentation dans certaines catégories de professions. "Je suis universitaire, je suis doctorante, nous sommes deux femmes noires dans mon laboratoire et, plus on monte, plus on arrive à avoir accès à ces espaces d'élite ou d'excellence, moins nous sommes représentées", dénonce-t-elle. "Déjà en tant que noirs, et encore plus en tant que femmes noires."

Inspiration du Mouvement des droits civiques

Le mouvement Dandara s'inspire du Mouvement des droits civiques américain. Ici en concert en 1963 à Washington

Le collectif Dandara, comme l'ensemble des mouvements afro-féministes de France, s'inspire du Mouvement des droits civiques du milieu des années 1950 aux Etats-Unis et d'organisations féministes américaines des années 1970. Il dénonce également ce que les afro-féministes appellent la "misogynoire", une misogynie dirigée contre les femmes de couleur noire. "Les femmes noires sont méprisées en raison de leurs traits physiques, en raison de certaines attitudes qui leur sont attribuées. Elles sont vraiment ciblées par des moqueries, par des caricatures, et je pense que c'est important de dénoncer cette condition spécifique", insiste Rokhaya Diallo, journaliste, militante antiraciste et féministe.