Emotions après la double fusillade à Hanau en Allemagne

L’Allemagne est encore sous le choc après la double fusillade qui a visé deux bars à chicha fréquentés par des étrangers, mercredi (19.02.2020), dans la ville de Hanau, près de Francfort, dans le centre du pays. Un homme de 43 ans, Tobias R., a ouvert le feu et tué neuf personnes issues de l'immigration. La police a retrouvé le corps du présumé tueur dans sa maison, ainsi que celui de sa mère.

Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier s’est rendu jeudi (20.02.2020) sur les lieux du drame et a observé une minute de silence en mémoire des victimes.

La chancelière Angela Merkel promet de combattre toute tentative de division du pays

L’Allemagne contre la xénophobie

Toute la classe politique allemande a condamné ces attaques de Hanau, une ville de 100.000 habitants dans le Land (région) de la Hesse. Des centaines de personnes ont formé une chaîne humaine à Berlin en mémoire des victimes.

La chancelière allemande Angela Merkel a évoqué pour sa part un "jour extrêmement triste pour l’Allemagne". Dans une déclaration ce jeudi (20.02.2020), elle a dénoncé la haine contre les personnes dont l'origine, la religion et l'apparence sont différentes.

Pour Angela Merkel, "le racisme est un poison, la haine est un poison et ce poison existe en Allemagne. Le gouvernement et les institutions de la République défendent les droits et la dignité de chaque personne en Allemagne. Nous ne distinguons pas les gens selon leur origine ou leur religion. Nous nous opposons avec force et détermination à tous ceux qui essaient de diviser l'Allemagne".

Le ministère turc des Affaires étrangères a pour sa part condamné les effets d’un "racisme grandissant et l’islamophobie". Selon un porte-parole de l’ambassade turque à Berlin, cinq personnes de nationalité turque figurent parmi les victimes.

L’Allemagne est aussi touchée, comme d'autres pays en Europe, par la montée d'un populisme politique qui utilise sans complexe un discours islamophobe et xénophobe.

Un homme avec des visions xénophobes

Le procureur fédéral, Peter Frank, a confirmé dans la journée de ce jeudi (20.02.2020) que neuf personnes avaient été tuées et qu'il y avait aussi six blessés dont un dans un état grave. Certaines victimes sont de nationalité allemande.

Le parquet fédéral antiterroriste a annoncé que le présumé meurtrier avait des "motifs profondément xénophobes".

"Sur le site internet du tueur présumé, on voit des messages vidéo et un genre de manifeste. Ceux-ci mettent en lumière des pensées confuses et des théories du complot absurdes ainsi qu’une profonde attitude raciste", a déclaré M. Frank.

Le parquet général parle de motivations profondement racistes

Le procureur fédéral a ajouté que des recherches continuaient pour savoir si le tueur présumé, Tobias R., avait agi seul. La police criminelle enquête notamment sur ses contacts et son entourage, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.

Selon des médias allemands, le tueur présumé n’était pas connu des services secrets intérieurs ni de la police. Tobias R. faisait partie d’un club de tir et possédait légalement plusieurs pistolets dont des armes de calibre neuf millimètres.

Les fusillades de Hanau surviennent après de précédentes attaques xénophobes et antisémites.

Il y a eu le meurtre, en juin 2019, d’un élu local de la CDU, Walter Lübcke, particulièrement engagé pour la cause des réfugiés. Au mois d’octobre 2019, un homme a attaqué une synagogue dans la ville de Halledans l’est du pays et tué deux personnes après son échec pour entrer dans le lieu de culte. Et dans la semaine précédant celle de la double fusillade, la police a procédé à l’interpellation d’un groupe présenté comme étant sur le point de commettre des attentats.