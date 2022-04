Emmanuel Macron réélu à la tête de la France

"Merci chers amis !" a lancé Emmanuel Macron, le président français réélu, devant une foule de partisans réunis sur le Champs de Mars, devant la Tour Eiffel, dans le centre de Paris.

"Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous" a affirmé le chef de l'Etat lors de sa première prise de parole après la proclamation des résultats du second tour. "Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce vote m'oblige pour les années à venir, je suis dépositaire de leur sens du devoir" a-t-il ajouté. Avant de conclure : "Nul ne sera laissé au bord du chemin".

A 44 ans, Emmanuel Macron est le premier président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac en 2002.

Marine Le Pen combative

A 20 heures précises, le visage du nouveau chef de l'Etat s'est affiché sur les télévisions françaises : selon les dernières estimations officielles, Emmanuel Macron l'a emporté avec 58,8% des voix. Marine Le Pen, sa concurrente du Rassemblement national a elle recueilli 41,2% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève, lui, à près de 28% - une hausse par rapport au premier tour, le 10 avril.

"Les idées que nous incarnons arrivent à des sommets", a déclaré Mme Le Pen après l'annonce des résultats

De son côté, Marine Le Pen, la candidate du parti le Rassemblement national a reconnu sa défaite, estimant cependant que le résultat qu'elle a obtenu est en soi une victoire. "Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français", a-t-elle affirmé. Faisant allusion aux élections législatives à venir, elle dit lancer "la grande bataille" qu'elle affirme vouloir mener aux côté de Jordan Bardella, le président du RN. "La partie n'est pas jouée", conclut Marine Le Pen.

Continuité avec promesses de changement

Durant sa campagne, Emmanuel Macron a promis de se renouveler en profondeur. Il a notamment affirmé vouloir placer l'écologie au cœur de son deuxième - et dernier - mandat.

Il se murmure déjà que son premier déplacement s'effectuera dans la capitale allemande. A Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz a d'ailleurs très rapidement félicité le président français pour sa victoire, estimant que ses électeurs ont envoyé "un signal fort en faveur de l'Europe".

"Troisieme tour" avec les législatives

Pour Jean-Luc Mélenchon, le troisième tour commence ce soir

Les électeurs français sont de nouveau appelés aux urnes les 12 et 19 juin pour les législatives où le nouveau président cherchera à obtenir la majorité nécessaire pour gouverner.

Le candidat de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour le 10 avril avec près de 22% des voix, a déjà affiché son ambition de devenir Premier ministre.

Réagissant au résultat du second tour, Jean-Luc Mélenchon s'est certes montré satisfait de la défaite de la candidate de l'extrême droite mais a cependant noté que les deux candidats du second tour représentaient à peine plus du tiers des électeurs. Il a aussi appelé à la mobilisation pour les législatives.

