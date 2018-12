Emission spéciale élections en RDC, l'intégrale

Environ 39 millions d’électeurs aux urnes... Et pour la première fois un vote avec des machines à voter.

Des retards dans l’ouverture de bureaux de vote, des pannes signalées et des difficultés liées à l’identification des centres de vote … et même des violences dans le Sud-Kivu.

Tous les détails sur le déroulement du vote provincial, législatif et présidentiel jumelé avec nos correspondants sur place en RDC et l’équipe de la rédaction mobilisée ici à Bonn ! Avec les analyses de deux experts:

Dieudonné Wamu Oyatambwe, chercheur au GRIP à Bruxelles et Christoph Vogel, chercheur à l'Université de Zurich.