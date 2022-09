Elizabeth II et le Commonwealth

Elizabeth II — Retour sur la vie d'une reine

Défenseuse de la foi

Son titre complet était Elizabeth II, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres pays et territoires, chef du Commonwealth, défenseuse de la foi. Elle était également connue pour ses costumes jupe monochromes et ses chapeaux élaborés et assortis.