Elisabeth Borne, une Première ministre pour la France

C'est la ministre du Travail Elisabeth Borne qui vient d'être nommée à la tête du gouvernement français.

Emmanuel Macron l'a nommée ce lundi [16.05.22] pour prendre la suite de Jean Castex, à un mois des élections législatives.



Agée de 61 ans, Elisabeth Borne est issue de la gauche, et elle appelle d'ores et déjà à "agir plus vite et plus fort" face au "défi climatique et écologique". La nouvelle Première ministre espère "le faire en associant encore davantage les forces vives" du pays.

Elisabeth Borne est la deuxième femme seulement à occuper ces fonctions. Avant elle, Edith Cresson avait conduit un gouvernement entre 1991 et 1992, sous le président socialiste François Mitterrand.

La nouvelle cheffe du gouvernement a dédié sa nomination "à toutes les petites filles", en les encourageant par ces mots : "allez au bout de vos rêves!"

Auparavant, Elisabeth Borne a occupé diverses fonctions ministérielles, des Transports au Travail en passant par l'Ecologie. Elle a également été directrice de cabinet de la socialiste Ségolène Royal.

Par ce choix, Emmanuel Macron lance un signal aux Français qui ont protesté durant la crise des "gilets jaunes" pour réclamer des changements dans sa politique fiscale et sociale.

Jean-Luc Mélanchon, le chef de file de la gauche radicale, compare sa nomination à "une tentative de tromperie" de la part du chef de l'Etat qui checherait à faire passer Elisabeth Borne pour "une femme de gauche". Il lui reproche notamment d'avoir soutenu la réforme de la retraite à 65 ans et la rend responsable de la baisse des allocations de nombreux chômeurs.