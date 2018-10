Elections sur fond de crise économique au Cameroun

Le Cameroun est secoué par une double crise : des attaques djihadistes de Boko Haram qui durent depuis 2014 dans le Nord et puis la quasi-guerre civile qui règne dans les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

L’élection présidentielle qui va se tenir dimanche intervient donc dans un contexte très tendu. Sur le plan économique, les divisions linguistiques à elles seules ont contribué à une hausse du taux de chômage de 70% dans le secteur de l´agriculture, dans la région du Sud-Ouest.

Pour Louis Kemayou, journaliste et analyste camerounais, la question qui se pose ne devrait pas être vue du coté linguistique, car elle est générale.

"Ce que je sais, c'est que les jeunes Camerounais, qu´ils soient francophones ou anglophones, sont touchés par le chômage. Ils sont touchés par la mauvaise gouvernance de leur pays. Ce n´est pas moi qui le dis, ce sont des indices de perception de la pauvreté, et surtout de la corruption, qui montrent que ça ne va pas au niveau du Cameroun."

Conséquences de la crise

Selon l´ONU, le Cameroun actuellement compte 25.000 personnes ayant fui le pays vers le Nigéria à cause de la guerre contre Boko Haram.

Certaines parties du pays, notamment l´extrême nord, longtemps caractérisé par un dynamisme économique, sont actuellement dans une situation alarmante. Joseph Lea Ngoula, politologue camerounais, dénombre les secteurs particulièrement touchés

"Ce qu´on peut constater c´est que les transactions commerciales entre le Nigeria et la région située à l’extrême nord du pays ont été sévèrement touchées dans le cadre de cette crise. Il faut aussi rappeler que les villages environnants du Nigeria qui pratiquaient l´agriculture ne le font plus. Et puis parallèlement les régions autour du lac Tchad où on pratiquait la pêche. On a de sérieux handicaps causés par le conflit Boko Haram."

Dans ses différents meetings, le président Paul Biya a promis des changements d´ordre économique, une fois élu pour un septième mandat. Le gouvernement est pointé du doigt comme n'ayant pas été capable de résoudre ces crises.

Pire encore, dans le cas de la crise sécessionniste des régions anglophones, le pouvoir de Yaoundé est accusé d'avoir aggravé la situation par une politique de répression. La conséquence la plus directe est un impact négatif sur l’économie du pays.