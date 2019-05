Elections européennes : les Verts allemands décollent

En Allemagne, où la participation serait en hausse par rapport à 2014, le centre-droit de la chancelière Angela Merkel arriverait en tête (28%) malgré un plus bas historique, selon des sondages réalisés pour les télévisions publiques allemandes.

Le parti des écologistes, les Verts, réalisent eux une percée sans précédent avec 22% des suffrages. L'extrême droite (AfD) atteint son objectif avec 10,5% et les sociaux-démocrates, membres de la coalition gouvernementale au pouvoir, s'écroulent à 15,5%.

Il s’agit là d'estimations. Elles ont déjà fait réagir le commissaire européen allemand, Günther Oettinger sur la chaine allemande ARD :



"Je suis déçu. Le résultat de la CDU n'est pas satisfaisant. (...) Dans les trois grandes fractions du Parlement européen, l'Allemagne n'est pas bien représentée. Le FDP reste faible. La CDU le devient. Le SPD, c'est une catastrophe. En clair, cela signifie que l'influence de l'Allemagne recule. Le seul point positif c'est que l'extrême droite et les populistes obtiennent à peine 20% - on peut donc être soulagé : ils ne définiront pas l'Europe de demain et ils la détruiront encore moins."



Nous reviendrons, en détail, sur ces élections dans notre édition matinale du 27 mai 2019.