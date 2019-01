Elections en RDC : l'Union africaine rend ses premières conclusions

Trois jours après les élections présidentielle, législatives et provinciales, les observateurs de l’Union africaine (UA) ont fait un premier point. Ils relèvent notamment certaines irrégularités, comme le dysfonctionnement des machines à voter.

Dioncounda Traore, l'ancien président malien et chef de la mission d’observation de l'UA en RDC, recommande à la Commission électorale (Céni) de publier des résultats impartiaux :

"Par sa conscience, sa patience et sa farouche détermination à sortir enfin de cette spirale de violence et de tueries, le peuple congolais nous gratifie d’élections qui se sont globalement déroulées dans un climat apaisé et serein. La mission souhaite fortement que les résultats qui seront proclamés soient conformes au vote du peuple congolais."

Le FCC, qui soutient la candidature de Emmanuel Ramazani, est du même avis, à l’image de Jean Pierre Kambila, le directeur de cabinet adjoint du président Joseph Kabila :

"Le choix du peuple sera respecté parce que c’est le souhait de tout le monde. Lorsque le président Kabila a dit qu’il respecterait la Constitution, il a dit qu’il respecterait la volonté du peuple. Lorsque la Céni organise des élections, c’est pour savoir ce que le peuple veut."

Les résultats provisoires seront publiés au plus tard le 6 janvier mais avant ce rendez-vous, les trois principaux candidats sont confiants en leur victoire.

Le Comité laïc de coordination (CLC), qui a mobilisé les fidèles catholiques pour la tenue d’élections, prend parti pour l’opposition. Isidore Ndaywel, coordonnateur du CLC, constate les irrégularités :

"Des irrégularités graves, massives et visiblement programmées ont émaillé ces élections. Les plus flagrantes ont été le non-affichage des listes électorales dans les délais et la suppression à la dernière minute de certains bureaux de vote."

Seul le président de la Céni a la primeur de publier les résultats. Très inquiètes, les Nations Unies ont déjà exhorté toutes les parties prenantes à ne pas recourir à la violence après les élections.