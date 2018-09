Elections en Mauritanie : le parti au pouvoir sort victorieux

Selon la CENI, l’Union pour la République (UPR) remporte 67 sièges sur les 157 au parlement mauritanien. Mais le parti au pouvoir reste en compétition pour 23 autres sièges lors du second tour prévu le 15 septembre.

Le parti Tawassoul totalise, à lui seul, 14 sièges sur les 31 remportés par l’opposition. Les islamistes dits modérés confortent ainsi leur statut de première force politique de l’opposition mauritanienne.

D’autres formations de l’opposition rejoignent également l’assemblée nationale après cinq ans d’absence, en raison du boycott de 2013. C’est le cas du Rassemblement des forces démocratiques, le RFD d’Ahmed Ould Daddah, et de l’Union des Forces de progrès (FNDU) de Mohamed Ould Maouloud. Seront également représentés au parlement le parti Adil (Pacte national pour la démocratie et le développement) et l’APP, l’Alliance populaire progressiste.

Le leader abolitionniste, Biram Dah Abeid, candidat du parti Sawab, incarcéré suite a une plainte pour diffamation, a été aussi élu député.

Résultats contestés

L’opposition dénonce "une fraude massive" qui donne une large majorité au président Mohamed Ould Abdel Aziz. Selon elle, c’est pour légitimer la réforme de la constitution, notamment les articles qui limitent le nombre de mandats présidentiels à deux.

Selon la CENI le taux de participation aux municipales, législatives et régionales du 1 septembre est de 73,44%.

Pour rappel, 98 formations politiques ont participé à ces élections, faisant un total de 502 listes, toutes catégories confondues.

Enfin, 1,4 million d’électeurs étaient appelés aux urnes pour 4.080 bureaux de vote sur l’ensemble du territoire national. Le vote a aussi eu lieu dans six circonscriptions électorales à l’étranger.