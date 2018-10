Elections en Bavière : forte baisse pour les alliés conservateurs de Merkel

Au lendemain des élections régionales en Bavière, les alliés au gouvernement d'Angela Merkel devraient tirer aujourd’hui les premières leçons après leur échec. Avec 37% des suffrages, la CSU bavaroise, le parti "frère" de la CDU, a en effet perdu sa majorité absolue au parlement régional et 10 points par rapport à 2013. Un échec qui fragilise encore un peu l'instable coalition de la chancelière allemande même si le premier ministre Bavarois et candidat de la CSU Markus Söder est confiant.

"Bien sûr, ce n’est pas un jour facile pour la CSU. Nous n’avons pas obtenu un bon résultat; nous avons eu des résultats douloureux. Nous acceptons le résultat avec humilité et nous devons l’analyser clairement, mais une chose est claire: en dépit de certains pronostics, discussions et commentaires, la CSU n’est pas seulement le parti le plus puissant, elle a également reçu le mandat clair de gouverner."

L'extrême droite, anti-migrant fait son entrée au parlement

De leur côté, les instances dirigeantes des chrétiens-démocrates (CDU) d'Angela Merkel se retrouvent ce lundi 15 octobre à Berlin pour faire le point tout comme les sociaux-démocrates du SPD. Le SPD qui a lui perdu près de la moitié de ses électeurs pour se retrouver à 9,5%.

Les gagnants du scrutin bavarois sont les Verts qui arrivent deuxième avec près de 18%, et l'AfD, Alternative pour l’Allemagne parti d'extrême droite anti-Merkel et anti-migrant qui fait son entrée dans son 15e parlement régional sur 16 avec 10,6% des voix. Un signal envoyé à la chancelière selon la candidate de l'AFD Katrin Ebner- Steiner.

"Ce résultat est aussi un message à Merkel: Merkel doit enfin partir! Nous sommes les successeurs naturels de la CSU: nous défendons nos traditions, nos familles et notre Bavière, car la Bavière est une terre bénie, chers amis."