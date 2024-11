L'Allemagne face à des défis majeurs avant les législatives

La date des prochaines élections législatives en Allemagne fait l'objet d'un débat politique de plus en plus passionné. Le débat a entraîné dans son sillage l'administrateur fédéral des élections, le directeur général de la plus grande société d'impression de bulletins de vote du pays et même le président de l'association allemande de l'industrie du papier.

Les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD) au pouvoir et l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de centre-droit dans l'opposition se sont mis d'accord mardi (12.11.2024) pour organiser de nouvelles élections législatives le 23 février 2025. Ce serait environ sept mois plus tôt que prévu, avant que la coalition gouvernementale ne s'effondre la semaine dernière.

Les partenaires de coalition du SPD, les Verts et le Parti libéral (FDP) ont également accepté cette nouvelle date. Le président Frank-Walter Steinmeier, chef de l'Etat allemand, a également soutenu ce calendrier, qu'il juge "réaliste".

L'accord a mis fin à plusieurs jours de querelles sur la logistique des élections fédérales anticipées, qui seraient déclenchées par le chancelier qui demanderait un vote de défiance à la chambre basse du parlement, le Bundestag. Une fois qu'il aura perdu le vote, comme prévu, le président disposera d'un maximum de 21 jours pour dissoudre le parlement, après quoi les élections nationales devront avoir lieu dans un délai de 60 jours.

Plus de 60 millions de citoyens allemands ont le droit de vote : Ils doivent être âgés d'au moins 18 ans, résider en Allemagne depuis au moins trois mois et être inscrits sur la liste électorale de leur lieu de résidence.

Noël et la pénurie de papier

Les conservateurs de la CDU et les autres partis d'opposition avaient tenté d'avancer les élections à janvier. Le chancelier Olaf Scholz, quant à lui, avait initialement suggéré fin mars ou début avril, au motif que le gouvernement avait besoin de temps pour adopter certaines lois qui étaient sur le point d'être achevées. Autre motif, les autorités compétentes auraient besoin de temps pour organiser correctement une élection.

Cela a déclenché des protestations de la part de l'opposition conservatrice et de certains médias allemands. Mais le chancelier a été soutenu ce week-end par l'administratrice des élections fédérales, Ruth Brand, qui a suggéré que les vacances de Noël et une pénurie de papier pourraient causer des problèmes.

La CDU a accusé M. Scholz d'avoir fait pression sur Mme Brand, qui est membre du SPD. "On a l'impression qu'il y a eu une influence politique", a déclaré Jens Spahn, l'une des figures de proue les plus franches de la CDU.

L'élection de 2021 à Berlin a connu quelques problèmes administratifs Image : Georg Hilgemann/ZB/dpa/picture alliance

Le manque de personnel pourrait entraîner un surcroît de travail

Néanmoins, certains commissaires électoraux ont également mis en garde contre une élection précipitée, notamment à Berlin, où la dernière élection de 2021 a dû être partiellement reprise en raison d'irrégularités dans certains bureaux de vote.

Hauke Haverkamp, fonctionnaire chargé des élections à Berlin, a déclaré à un quotidien allemand que des élections en février signifiaient qu'il faudrait peut-être mettre en place un service de déneigement devant les bureaux de vote et que le personnel devrait annuler ses vacances d'hiver.

Wilko Zicht, directeur de l'organisation à but non lucratif de surveillance des élections Wahlrecht, estime sur la DW que les autorités devront désormais effectuer environ quatre mois de travail en l'espace de deux mois seulement.

Selon M. Zicht, le problème le plus urgent se posera pour les petits partis politiques, qui ne disposent pas des ressources et du personnel nécessaires pour établir rapidement des listes de candidats.

Les autorités locales, quant à elles, doivent trouver des salles pour les bureaux de vote, des volontaires pour les élections et imprimer les bulletins de vote - en particulier les bulletins de vote par correspondance, qui doivent être envoyés bien avant le jour de l'élection.

Bien que certains aient mis en garde contre des élections précipitées, l'association allemande des villes et des communes (DStGB) a insisté sur le fait que tout se passerait bien. "Les villes et les municipalités seront en tout cas en mesure de mettre en œuvre des élections fédérales en bonne et due forme dans les délais prescrits par la loi", a déclaré l'association dans un communiqué publié samedi.

La commissaire électorale Ruth Brand a été critiquée pour avoir mis en garde contre la tenue d'élections anticipées Image : Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Suffisamment de temps pour les bulletins de vote par correspondance ?

Néanmoins, la question des bulletins de vote par correspondance est effectivement urgente, en particulier pour les Allemands vivant à l'étranger, notamment parce que, contrairement à d'autres pays, l'Allemagne n'autorise généralement pas ses citoyens à voter dans les ambassades.

Les électeurs sont censés recevoir les bulletins de vote par correspondance au moins trois semaines avant les élections ; ce qui leur laisse suffisamment de temps pour les renvoyer. "Mais cela ne fonctionne pas toujours", a déclaré Wilko Zicht. "Souvent, leurs votes n'arrivent pas à temps pour être comptés. Ce problème risque d'être encore plus aigu cette fois-ci."