Elections aux Etats-Unis : Trump dit avoir gagné

(9H00 TU)

Donald Trump assure avoir gagné et menace de saisir la Coup suprême.

"Honnêtement, nous avons gagné l'élection", a déclaré le président républicain lors d'une brève allocution depuis la Maison Blanche. Evoquant une "fraude" sans livrer aucun élément concret, il a assuré vouloir saisir la Cour suprême, sans préciser sur quel motif.

Pour l'emporter, un candidat doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des Etats. Le président sortant (213) est au coude-à-coude avec le démocrate (236).

(7H30 TU )

Le dépouillement et la centralisation des chiffres en provenance des bureaux de vote se poursuivent. La seule certitude pour l’instant, c’est que résultats sont serrés entre les deux candidats à la présidentielle. Du côté de Donald Trump, on se félicite d’avoir remporté les États clés comme le Texas, la Floride et l’Ohio. Le candidat républicain a déclaré ce matin avoir gagné le scrutin.

Le candidat démocrate Joe Biden, lui, s’est imposé notamment en Arizona ou dans l’Oregon. L'ancien vice-président s'est lui montré confiant lors d'un discours dans son fief de Wilmington, dans le Delaware.

"Gardez la foi, nous allons gagner!" a-t-il lancé à 05H30 TU sous les klaxons enthousiastes de ses partisans réunis en "drive-in".

Un record absolu

Les résultats des autres États clés se font toujours attendre. Rappelons que pour remporter un Etat, un candidat doit y obtenir la majorité des voix, ce qui lui garantit alors le soutien de tous les grands électeurs dans cet Etat précis.

La mobilisation a été très forte cette année comme l’a constaté Justin Ogunji, chef de bureau de vote à Los Angeles : „Le taux de participation a été fantastique ici au Dodger Stadium. Il y a beaucoup d'excitation - plusieurs nouveaux électeurs sont venus. Nous sommes ici depuis vendredi et des gens sont venus de San Francisco, qui est à deux ou trois heures de route d’ici. Il y a eu engouement autour de la ville et en particulier au Dodger Stadium pour pouvoir voter et de marquer cette élection. “

Les Américains vont probablement attendre encore pour avoir les résultats officiels au cas où les chiffres resteraient aussi serrés. Un État comme la Pennsylvanie a jusqu’à vendredi pour dépouiller tous les votes par correspondance.

Plus de 101 millions d’Américains ont voté par anticipation.

Les autres enjeux

Pour rappel, le contrôle de la chambre haute du Congrès américain est l'un des enjeux cruciaux du scrutin. Au Sénat, trente-cinq sièges sont en jeu. Les démocrates ont pris dans le Colorado un premier siège de sénateur aux républicains, qui ont toutefois regagné peu après un autre siège dans l'Alabama. Un siège précieux pour les républicains dans leur bataille pour garder la majorité conservatrice au Sénat.

En parallèle, les démocrates américains ont conservé et même renforcé leur majorité à la chambre des représentants, d'après les médias américains. Les républicains contrôlent actuellement le Sénat avec 53 sièges sur 100.

Les démocrates doivent s'emparer de quatre sièges pour reprendre la majorité du Sénat, ou de trois si le démocrate Joe Biden remporte la présidentielle puisque la vice-présidente élue Kamala Harris pourrait alors, selon la Constitution, voter pour départager un vote à 50-50.

Certains Américains, notamment des militants du mouvement antiraciste #BlackLives Matter n’ont pas attendu la publication des résultats définitifs avant d’aller manifester en ce moment devant la Maison Blanche.

7 H 00 TU

Donald Trump et Joe Biden sont au coude-à-coude, contrairement à ce que laissaient entendre certains sondages.

Le vote pour la présidentielle n’est pas encore terminé mais aucun des deux camps n’effectue de percée qui lui donnerait déjà définitivement le dessus.

Il faut, pour gagner la majorité au Sénat et donc pouvoir être élu président, qu’un candidat rassemble 270 grands électeurs. Voici ici le décompte actualisé par l'agence AP (en anglais):

A 4h05 temps universel, Joe Biden arrive un peu en tête de la course à la Maison Blanche, mais les jeux sont encore loin d’être faits : Donald Trump semble en passe de remporter la Floride et ses 29 grands électeurs.

Donald Trump a su mobiliser

Donald Trump a remporté cette nuit l’Etat de l’Ohio, qui était susceptible de tomber dans l’escarcelle démocrate. C’est ce qui ressort de résultats encore partiels de la présidentielle américaine, relayés par Fox et NBC.

Selon la chaîne (pro-Trump) Fox, le président sortant aurait également obtenu le plus de voix au Texas et en Floride, un Etat important dans la présidentielle.

Les Etats gagnés par les démocrates

Joe Biden aurait quant à lui remporté l’Oregon, l’Etat de Washington, la Californie et l’Arizona, ce qui pourrait rendre plus difficile une réélection de Donald Trump.

Le candidat démocrate va prendre la parole à 5h30TU depuis son fief du Delaware (Wilmington) mais il a déjà estimé être "en bonne voie de gagner cette élection".

Des manifestants du mouvement antiracisme #BlackLivesMatter manifestent à Washington, en direction de la Maison Blanche:

Les équipes de campagne attendent encore les résultats dans des Etats-clés comme le Michigan, le Wisconsin ou la Pennsylvanie.

