Élections allemandes : Elon Musk, le spectre de l'ingérence

Depuis près d'un mois, et surtout depuis la tragédie de Madgebourg, Elon Musk multiplie les soutiens publics à l'AfD. Le parti d'extrême droite est actuellement crédité de 20% des voix dans les sondages, ce qui pourrait en faire la deuxième force politique du pays aux lendemain des élections législatives 2025.

Si au début, le milliardaire affichait son soutien à l'AfD exclusivement via la plateforme X, dont il propriétaire, il cherche désormais à propager son discours en faveur de l'extrême droite dans les médias traditionnels.

Samedi, une tribune pro-AfD d'Elon Musk, a été publié par le quotidien Die Welt. Un véritable séisme dans le pays.

Le risque d'ingérence grandit

Devant une telle omniprésence médiatique du milliardaire et de son discours teinté de désinformation, de nombreuses voix se sont élevées pour évoquer de possibles risques d'ingérence dans les prochaines élections législatives du 23 février prochain.

"Je ne me souviens pas que, dans l'histoire des démocraties occidentales, il y ait eu un cas comparable d'ingérence dans la campagne électorale d'un pays ami", a dénoncé Friedrich Merz, le chef de fil de l'Union démocrate-chrétienne, la CDU, et grand favori pour être le prochain chancelier.

Outre son soutien affiché à l'AfD, Elon Musk s'en prend régulièrement au chancelier Olaf Scholz mais aussi au président allemand. Lundi soir, il a qualifié Frank-Walter Steinmeier, qui avait dénoncé ses ingérences, de "tyran".

Dans son discours du Nouvel an, Olaf Scholz n'a donc pas hésite à tacler le fondateur de Tesla.

"L'avenir de l'Allemagne sera décidé par vous, ses citoyens. Il ne sera pas décidé par les propriétaires de réseaux sociaux", a-t-il assuré devant ses compatriotes. "Dans nos débats, on a parfois l'impression que plus l'opinion d'une personne est extrême, plus elle reçoit d'attention. Mais ce n'est pas la personne qui crie le plus fort qui décidera de la suite des événements en Allemagne mais la majorité honnête et raisonnable."

L'AfD reconnait ses liens avec Elon Musk

Des élections capitales pour l'Allemagne mais aussi pour l'avenir de l'Europe.

Farouchement opposé à l'Union européenne, Elon Musk ne pourra cependant pas donner des sommes d'argent indécentes à l'AfD en raison des lois sur le financement des partis politiques en Allemagne.

Mais l'AfD a reconnu, dans le magazine Der Spiegel, entretenir désormais des liens étroits avec le bras droit de Donald Trump, une première dans le pays.