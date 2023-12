Avis partagés sur la bénédiction des couples de même sexe

Dans une déclaration doctrinale, publiée lundi 18 décembre, l’Église autorise la bénédiction des couples remariés mais aussi celle des personnes de même sexe, sans aller jusqu’à le faire pour le mariage.

Le texte explicite clairement la différence entre la bénédiction et un sacrement comme le mariage, en précisant que "la doctrine sur le mariage ne change pas et la bénédiction ne signifie pas l'approbation de l’union".

Une nuance qui n’est pas forcément comprise sur le continent africain.

Les bénédictions de couples homosexuels sont entourés de règles strictes Image : Ben Curtis/AP Photo/picture alliance

Le texte du Vatican décrit les conditions exactes dans lesquelles devront s’effectuer ces bénédictions.

D'abord, elles doivent se tenir "en dehors d’un cadre liturgique", c’est-à-dire pas dans le cadre d’une messe. Ensuite, la bénédiction "ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux et elle ne devra pas non plus être réalisée avec des vêtements, des gestes ou des paroles propres au mariage".

Décision saluée par certains...

Si le mariage religieux reste donc hors de portée pour les couples homosexuels, cette annonce illustre une meilleure acceptation des personnes LGBTQ+ par l’Eglise catholique.

Selon Père Emile Segbedji, secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques du Togo, "l'Eglise recommande que les personnes engagées dans des relations de même sexe soient accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer du fait de leur condition".

Sur tout le continent, des voix s'élevaient depuis plusieurs années pour accepter les membres de la communauté LGBTQ+ dans l'église catholique Image : Rebecca Vassie/AP Photo/picture alliance

Njerié est Kényane et elle vit difficilement son homosexualité dans un pays qui criminalise toujours cette orientation sexuelle. Elle se réjouit donc de cette annonce de l’Eglise, mais elle sait aussi qu’il en faudra plus pour que l’homosexualité soit tolérée au Kenya.

"Honnêtement, je dirais que c'est un pas dans la bonne direction, même si on est encore loin. Que le pape accepte la bénédiction de notre union, cela porte beaucoup de poids ici au Kenya. Cela montre que notre amour mérite une reconnaissance", assure-t-elle.

Njerié ajoute que sa communauté souhaitait plus qu’une simple bénédiction pour les couples homosexuels.

...intolérable pour d'autres

Mais la décision du pape choque aussi de nombreuses personnes sur le continent.

Francis Mpekansambo est un fervent catholique et analyste religieux au Malawi. Il accuse les médias occidentaux d'avoir exagéré et déformé l’annonce du pape et n’hésite pas à affirmer que "culturellement, l'Afrique ne peut pas accepter l'homosexualité."

Ce doute envers la décision du pape se retrouve aussi dans les propos de la Sud-africaine Mary Lesiba.

"En tant que chrétienne, je suis très gênée. Ce que le pape a fait, il ne représente pas l'ensemble des chrétiens. Comment peut-il se dire chrétien alors qu'il est occupé à approuver de telles choses ?", lance-t-elle.

69 Etats dans le monde répriment l’homosexualité et presque la moitié d’entre eux, 32 exactement, sont en Afrique.

Dans la plupart des cas, la loi prévoit juste des sanctions, mais dans une douzaine de pays, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. En Afrique, les pays concernés sont la Mauritanie, le Nigeria, la Somalie et, depuis mai dernier, l’Ouganda.