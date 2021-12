Eduardo Mondlane : l'architecte de l'unité nationale du Mozambique

Eduardo Chivambo Mondlane naît le 20 juin 1920 à Manjacaze, dans la province de Gaza, au sud du Mozambique. Il travaille comme berger jusqu'à l'âge de 10 ans environ. Commence ensuite un long parcours scolaire. Eduardo Mondlane fréquente une école primaire de la mission suisse presbytérienne près de Manjacaze. Il étudie ensuite l'anthropologie et la sociologie en Afrique du Sud, puis brièvement au Portugal, avant de rejoindre les Etats-Unis pour son doctorat. Pendant son séjour Mondlane donnera des cours à l'université de Syracuse. Il rejoindra ensuite rejoint le Conseil de tutelle des Nations unies en tant que chercheur sur les questions liées à l'indépendance des pays africains.

Chefs de files anticolonialistes

Pendant ses études, en Afrique du Sud notamment, Eduardo Mondlane rencontre plusieurs leaders de la lutte anticolonialiste africaine comme Amílcar Cabral de Guinée-Bissau et du Cap-Vert et Agostinho Neto d'Angola. Des rencontres qui seront déterminantes dans son parcours. En poste aux Nations-Unies il coorganisera notamment le référendum britannique de 1961 sur le Cameroun. Un référendum qui doit aider à tracer les nouvelles frontières entre le Cameroun et le Nigeria. Les habitants de l'ancien Cameroun britannique devaient décidé s'ils intégraient le Cameroun ou le Nigeria.

Eduardo Mondlane a rencontré plusieurs leaders de la lutte anticolonialiste africaine pendant ses études

Président du FRELIMO

Eduardo Mondlane est le premier président et co-fondateur du FRELIMO, le Front de libération du Mozambique. Un mouvement qui se lance à Dar-es-Salam, en Tanzanie, en 1962. Il unit alors plusieurs partis à l'époque. Mondlane était un panafricaniste, internationaliste et anthropologue révolutionnaire. Le FRELIMO poursuivra son chemin vers l'indépendance du Mozambique après sa mort en 1969. Le Mozambique deviendra indépendant en 1975.

Un assassinat

Le 3 février 1969, Mondlane est assassiné à Dar-es-Salam. Ce jour-là il ouvre un paquet avec une bombe à l'intérieur. Certains accusent ses rivaux du FRELIMO ou encore la PIDE, la Police internationale et de défense de l'État, la police politique de l'État portugais de l'époque. Mais, jusqu'à ce jour, son assassinat reste un mystère.

La vision pragmatique et unificatrice du Mozambique d'Eduardo Mondlane est souvent citée en exemple

La postérité

Aujourd'hui encore, Eduardo Mondlane est vénéré par beaucoup pour sa vision pragmatique et unificatrice du Mozambique. L'Université Lourenço Marques, à Maputo, la capitale du Mozambique, a été rebaptisée Université Eduardo Mondlane lors de l'indépendance en 1975. Eduardo Mondlane était l'auteur de plusieurs livres, dont "Lutar por Moçambique" (La lutte pour le Mozambique), publié peu après sa mort. Ce livre est considéré comme un document très important du mouvement nationaliste.

_______________________

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la Fondation Gerda Henkel.