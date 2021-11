Économie et développement (magazine)

Ennuyeuse et compliquée, l'actualité économique ? Ce magazine vous démontre que non et vous propose de découvrir les efforts de développement les plus concluants.

Des analyses, des interviews et des reportages pour comprendre les travers du système économique mondiale et les alternatives qui existent pour que l'économie soit au service du développement. Ce magazine est proposé par Rodrigue Guézodjè et nos correspondants. Diffusion : jeudi à 17h42 TU.